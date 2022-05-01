«Хотели арестовать». Что происходит на белорусско-латвийской границе после запрета на покупку белорусского топлива?

В Риге готовятся к энергетическому кризису. Это официальная позиция властей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ольга Коршун, СТВ:

Видимо, у Латвии, в отличие от той же Германии, столько пафоса (если вы понимаете, о чем я) нет, и брать его тоже особо неоткуда.

Так что Рига активно ищет альтернативу российскому газу и нефти, но пока плохо получается. На этом фоне в Прибалтике растет инфляция, а с ней и цены в магазинах. Но латыши и литовцы нашли альтернативу. Наша страна на время пасхальных праздников открыла безвизовый въезд для жителей прибалтийских республик. Все-таки родственные узы крепче любой экономики и политики. Заодно гости закупаются в Беларуси: смачна и по сравнению с ЕС недорого. «Особой популярностью пользуются БАДы». За какими товарами в белорусские аптеки едут из Литвы и Латвии? Подробнее.

Ольга Коршун:

Мы никаких лимитов не вводили – берите, сколько влезет в багажник. Но такая белорусская гостеприимность не понравилась властям Латвии, и они ввели санкции (судя по всему, у них это уже вредная привычка). Только в этот раз против своих же. Рига ввела лимит на покупку топлива в Беларуси. Пограничники грозятся даже замерять уровень бензина в баке до и после поездки в нашу страну. Виктор Пралич о палках Латвии в свои же колеса.

Пункт пропуска «Урбаны» на белорусско-латвийской границе. Западные ворота нашей страны. С 15 апреля они открыты. Чтобы приехать к нам, многого не надо: документ для выезда за границу, отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, медстраховка. Повод у каждого свой.

– Была ж пандемия – два года не пускали. А сейчас границу открыли.

– Решили использовать эту возможность, чтобы посетить кладбище, захоронения. Ну, и родственников.

К родне и на кладбище. Такой ответ накануне Радуницы у каждого второго, кто приезжает в эти дни в нашу страну. Обычные человеческие ценности, согласитесь? Но и тут умудряются всунуть палки в колеса. А если быть точнее – памятки. Перед въездом в нашу страну.

Владимир Петров, житель Латвии:

Что можно здесь, чего нельзя. Запрещается покупка для личного пользования продуктов, находящихся на территории Беларуси, и вывозить из Беларуси нельзя. Категорически. Вот я въезжаю, допустим, в Беларусь. У меня показывает датчик полный бак. На самом деле, оно так и было. Спидометр записывается. А то первый раз, прошлый раз были. Забрали там, хотели арестовать. Я говорю: я уехал с полным баком. И выезжаю.

Листовки, которые вручают жителям соседних стран, направляющихся в Беларусь, не соотносятся ни с национальными законами этих же стран, ни, тем более, с международными актами по правам человека. Особенно это удивляет, когда человек законно пересекает границу. Дошло до того, что люди вынуждены рассчитывать километраж и количество топлива, чтобы хватило назад. С белорусским ведь нельзя.

Леонид Фадеев, житель Латвии:

Надо рассчитывать. Извините! Я, например, еду – мне отсюда проехать, еще и там 50 километров. Я так и рассчитываю. А по-человечески можно было приехать сюда, здесь заправиться, съездить туда и вернуться назад. А эти кадры даже излишне комментировать.

До вечера поеду на кладбище, туда еще километров 30 до Браслава, Миорский район. Виктор Пралич, корреспондент:

Лицо мужчины мы намеренно скрываем, чтобы не возникло проблем на «впускающей» домой своей границе. Известны случаи преследования вернувшихся в «демократическую» Латвию из Беларуси. Хотя гуманность мы уж точно не потеряли, в отличие от соседей. «И что мне, не заправляться что ли?» Как латвийцы реагируют на запрет своих властей покупать топливо в Беларуси. Читать здесь.

Сергей Евдокимов, заместитель начальника таможенного поста «Урбаны»:

Нормы, указанные латвийской таможенной службой регламента Совета ЕС от 24 июня 2021 года, не распространяются на покупку в Беларуси нефтепродуктов, которые необходимы для удовлетворения основных потребностей покупателя или гуманитарных проектов.