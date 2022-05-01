Политолог Вячеслав Сутырин: «Против России фактически уже ведётся прокси-война»
Геноцид приобрел другие формы. Те же санкции, информационное давление. Многие бездумно пользуются этим понятием, политизируя его, тем самым стирая истинное значение, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
«Господин Байден забыл и более свежие имена». Что не так с заявлением президента США о геноциде народа Украины? Читать здесь.
Недавно кинутое заявление Байдена в адрес России возмутило общественность. Американский лидер обвинил русских в геноциде украинского народа.
Вячеслав Сутырин, политолог (Россия):
Байден делает эти заявления в то время, когда усиливается накачка оружием Украины со стороны США и НАТО. Причем тяжелыми вооружениями. И следует заявление со стороны США о том, что Киев должен продолжать воевать. В Европейском союзе заявляют, что конфликт должен быть решен военным путем. И это на фоне тех усилий по переговорам, которые предпринимает Россия. И продолжает эти усилия. Получается, что США усиливает эту конфронтацию. И с поставками тяжелых вооружений США и НАТО в Украину против России фактически уже ведется прокси-война.
Парадокс: пытаясь придать геноциду сегодня новый облик, мировая общественность упорно не признает геноцид восточнославянского народа в годы Великой Отечественной. 27 миллионов погибших. Отстаивать свою историю приходится самостоятельно. И в России и в Беларуси сейчас в стадии расследования масштабные уголовные дела о геноциде.
Вячеслав Сутырин, политолог (Россия):
Ведется и архивная работа, и поисковые отряды работают. Это очень большая системная работа. И насколько мне известно, по вопросу признания геноцида советского народа во время Второй мировой войны сегодня ведется и научно-историческая работа, и в судебном порядке такая работа ведется. Насколько я знаю, генпрокуратуры России и Беларуси по этому поводу сейчас активно сотрудничают. Заключены соответствующие соглашения. Я думаю, что эта работа крайне важна, необходима и особенно актуальна сегодня для увековечивания памяти жертв. Ведь, по сути дела, это действительно был геноцид советского народа.
Белорусская земля в годы войны понесла колоссальные жертвы. Погиб каждый третий житель. И спустя почти восемь десятилетий человеческие потери так и не удалось восполнить. В стране до сих пор не достигнут довоенный уровень численности населения. Остаются ли сомнения в геноциде? Кажется, ответ очевиден.
Петр Петровский: экономические санкции ухудшают жизнь людей и являются своего рода таким геноцидом. Подробнее.