Политолог Вячеслав Сутырин: «Против России фактически уже ведётся прокси-война»

«Господин Байден забыл и более свежие имена». Что не так с заявлением президента США о геноциде народа Украины? Читать здесь .

Геноцид приобрел другие формы. Те же санкции, информационное давление. Многие бездумно пользуются этим понятием, политизируя его, тем самым стирая истинное значение, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вячеслав Сутырин, политолог (Россия):

Байден делает эти заявления в то время, когда усиливается накачка оружием Украины со стороны США и НАТО. Причем тяжелыми вооружениями. И следует заявление со стороны США о том, что Киев должен продолжать воевать. В Европейском союзе заявляют, что конфликт должен быть решен военным путем. И это на фоне тех усилий по переговорам, которые предпринимает Россия. И продолжает эти усилия. Получается, что США усиливает эту конфронтацию. И с поставками тяжелых вооружений США и НАТО в Украину против России фактически уже ведется прокси-война.

Парадокс: пытаясь придать геноциду сегодня новый облик, мировая общественность упорно не признает геноцид восточнославянского народа в годы Великой Отечественной. 27 миллионов погибших. Отстаивать свою историю приходится самостоятельно. И в России и в Беларуси сейчас в стадии расследования масштабные уголовные дела о геноциде.