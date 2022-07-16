Пётр Петровский: «Американское общество не посвящено в американскую политику»

В организации различных госпереворотов за пределами США Джон Болтон участвовал лично. И в этом он сам признался в недавнем интервью CNN, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эфире американского телеканала экс-советник по нацбезопасности подчеркнул, что это огромный пласт работы. Кто же такой этот Джон Болтон и какую роль он играл во внешней политике США в разные годы? Признание Болтона. Слова экс-советника Трампа об участии Америки в смене режимов всколыхнули мир. Подробнее.

То, что США приложили руку к различным госпереворотам, – уже не секрет. Бесспорно и то, что американцы финансируют и создают различные структуры по всему миру в сетевой форме. В виде так называемых некоммерческих организаций. И сегодня важно распознавать эти щупальца провокатора.

Петр Петровский, политолог:

То, что сегодня многие американцы вдруг внезапно (для них, наверное) начали критиковать достаточно сильно заявление Болтона, демонстрирует, что американское общество не посвящено в американскую политику. Оторвано от нее. Это связано, во-первых, с тем, что американцев не очень интересует международная повестка. А другое, что имеется определенный социальный инжиниринг. То есть формирование массового сознания, общественного мнения в США построено на политтехнологических руслах. Революции, военные интервенции, убийства. Какую роль играл Джон Болтон во внешней политике США? Читать здесь.

В 2001-м Джордж Буш-младший назначает Болтона заместителем госсекретаря по контролю за вооружениями и международной безопасностью. Тогда же Болтон публично выступает против ограничения американских вооружений и за борьбу со странами, имеющими альтернативную Америке точку зрения. Болтон объявляет неугодные США государства «осью зла». В этот же период происходят вторжения в Афганистан, Ирак, Либерию, а также попытки госпереворота в Венесуэле и в Экваториальной Гвинее, попытка вторжения в Сирию. Не стоит забывать и проамериканский переворот в Украине в 2004-м и госпереворот 2005-го в Кыргызстане. США приложили руку и к беспорядкам в нашей стране. Те же технологии они использовали во время президентских выборов в 2020-м.