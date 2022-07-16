Какой была суббота в фестивальном Витебске? Обо всех ярких событиях
Новости Беларуси. Витебск продолжает фестивалить. 16 июля в афише «Славянского базара» День молодежи. Но одной тематикой праздник не ограничивается. Улицы города наполнены музыкой, танцами, перформансами, разнообразием кухни и, самое главное, гостями из разных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К слову, дирекция форума сегодня озвучила предварительное количество участников XXXI «Славянского базара». И это рекорд. Число аккредитованных гостей – свыше 6 000.
Из фестивального Витебска передает Виктор Пралич.
День молодежи на «Славянском базаре» – уже неотъемлемая часть фестиваля. Он вынесен в отдельную афишу. Особый формат мероприятия в 2022 году – открытый диалог, выступления, квесты, интенсивы. Витебск – ведь еще и молодежная столица – 2022. А потому где, как ни здесь, собираться самым активным ребятам со всей страны. Читайте здесь.
Впервые в Витебске назвали имена победителей республиканского конкурса молодых журналистов «Пресс-код». Награды ребята получили из рук министра информации Владимира Перцова. На конкурс было принято более 350 заявок. Но в финал вышло только 13 работ молодых блогеров и журналистов.
«Славянский базар» – это не только концерты в Летнем амфитеатре. Весь город – одна творческая палитра. Сразу 100 пар пустились в пляс на площади Свободы. Кадриль, полька и даже танец под названием «базар». Национальные виды искусств представили здесь со всех уголков Беларуси и соседних регионов России. Хотя удивлять здесь готовы не только танцевальным мастерством, но и голосом.
На сотни метров растянулись торговые ряды на витебском Арбате. Уйти с пустыми руками отсюда просто невозможно. Картины, глиняные изделия, аквагрим. Перечислить все разнообразие невозможно. Стоит прийти и увидеть самим.
Вячеслав Яковенко, народный мастер:
З розных краін падыходзяць людзі. Хто толькі ў нас не купляў. З Еўропы, амаль з кожнай краіны былі. Таксама ўчора куплялі з Шры-Ланкі.
Удивляют гостей праздника и кузнечных дел мастера. Как обычный металл превращается в арт-объекты, демонстрировали в Витебске. Здесь было одновременно жарко, шумно, а еще и красиво.
Сергей Кудиков, кузнец:
Я когда работаю на кузне, нахожусь непосредственно внутри: горн, запах железа, окалина. Как только выходишь из нее, ты выходишь уже в другой мир. Там я у себя. Мне тихо, спокойно, умиротворенно.
Этот фестиваль отмечен многими мероприятиями с приставкой «впервые». Так, программа Союзного государства масштабировалась из одного в три дня. Выставка «100 лет нижегородской матрешке» представлена в Витебском областном краеведческом музее. Это около 300 экспонатов расписных кукол. Кстати, есть матрешки, выпущенные специально для «Славянского базара» с белорусским орнаментом. Это подарок от россиян.
Елена Галкина, главный художник акционерного общества «Хохломская роспись»:
По форме матрешка одна – семеновская матрешка. То есть более узкая голова и более широкое туловище, потому что матрешки являются символом материнства. Матрешка многокукольная – это как один из вариантов. А наряд у матрешек совершенно разный. Мы привезли матрешку традиционную, авторскую, хохломскую. Также есть коллекционные матрешки, которые одеты в разные новые, современные цветовые решения хохломской росписи.
Витебск продолжает жить фестивалем. Поздним вечером улицы города наполнятся тысячами гостей. «Славянский базар» в самом разгаре.
«Воркута здесь». В Витебске проходит турнир национальных танцев. Читайте здесь.
– Нам очень нравится, мы всегда любили этот фестиваль.
– Главное, чтобы было мирное небо над головой.
– Самое главное, чтобы вот такое солнце было всегда.
Виктор Пралич, корреспондент:
Уже 16 июля на сцене Летнего амфитеатра первый конкурсный день молодых исполнителей. Вокалисты исполнят славянский хит. Во втором отделении на сцену выйдет Лариса Долина, народная артистка России. Она же является председателем жюри международного конкурса. Свою программу она приурочила 50-летнему творческому юбилею.
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