Какой была суббота в фестивальном Витебске? Обо всех ярких событиях

Новости Беларуси. Витебск продолжает фестивалить. 16 июля в афише «Славянского базара» День молодежи. Но одной тематикой праздник не ограничивается. Улицы города наполнены музыкой, танцами, перформансами, разнообразием кухни и, самое главное, гостями из разных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К слову, дирекция форума сегодня озвучила предварительное количество участников XXXI «Славянского базара». И это рекорд. Число аккредитованных гостей – свыше 6 000. Из фестивального Витебска передает Виктор Пралич.

День молодежи на «Славянском базаре» – уже неотъемлемая часть фестиваля. Он вынесен в отдельную афишу. Особый формат мероприятия в 2022 году – открытый диалог, выступления, квесты, интенсивы. Витебск – ведь еще и молодежная столица – 2022. А потому где, как ни здесь, собираться самым активным ребятам со всей страны. Читайте здесь.

Впервые в Витебске назвали имена победителей республиканского конкурса молодых журналистов «Пресс-код». Награды ребята получили из рук министра информации Владимира Перцова. На конкурс было принято более 350 заявок. Но в финал вышло только 13 работ молодых блогеров и журналистов. «Славянский базар» – это не только концерты в Летнем амфитеатре. Весь город – одна творческая палитра. Сразу 100 пар пустились в пляс на площади Свободы. Кадриль, полька и даже танец под названием «базар». Национальные виды искусств представили здесь со всех уголков Беларуси и соседних регионов России. Хотя удивлять здесь готовы не только танцевальным мастерством, но и голосом.

На сотни метров растянулись торговые ряды на витебском Арбате. Уйти с пустыми руками отсюда просто невозможно. Картины, глиняные изделия, аквагрим. Перечислить все разнообразие невозможно. Стоит прийти и увидеть самим.

Вячеслав Яковенко, народный мастер:

З розных краін падыходзяць людзі. Хто толькі ў нас не купляў. З Еўропы, амаль з кожнай краіны былі. Таксама ўчора куплялі з Шры-Ланкі. Удивляют гостей праздника и кузнечных дел мастера. Как обычный металл превращается в арт-объекты, демонстрировали в Витебске. Здесь было одновременно жарко, шумно, а еще и красиво.

Сергей Кудиков, кузнец:

Я когда работаю на кузне, нахожусь непосредственно внутри: горн, запах железа, окалина. Как только выходишь из нее, ты выходишь уже в другой мир. Там я у себя. Мне тихо, спокойно, умиротворенно.

Этот фестиваль отмечен многими мероприятиями с приставкой «впервые». Так, программа Союзного государства масштабировалась из одного в три дня. Выставка «100 лет нижегородской матрешке» представлена в Витебском областном краеведческом музее. Это около 300 экспонатов расписных кукол. Кстати, есть матрешки, выпущенные специально для «Славянского базара» с белорусским орнаментом. Это подарок от россиян.

Елена Галкина, главный художник акционерного общества «Хохломская роспись»:

По форме матрешка одна – семеновская матрешка. То есть более узкая голова и более широкое туловище, потому что матрешки являются символом материнства. Матрешка многокукольная – это как один из вариантов. А наряд у матрешек совершенно разный. Мы привезли матрешку традиционную, авторскую, хохломскую. Также есть коллекционные матрешки, которые одеты в разные новые, современные цветовые решения хохломской росписи. Витебск продолжает жить фестивалем. Поздним вечером улицы города наполнятся тысячами гостей. «Славянский базар» в самом разгаре. ​«Воркута здесь». В Витебске проходит турнир национальных танцев. Читайте здесь.

– Нам очень нравится, мы всегда любили этот фестиваль.

– Главное, чтобы было мирное небо над головой.

– Самое главное, чтобы вот такое солнце было всегда.