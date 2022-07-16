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Признание Болтона. Слова экс-советника Трампа об участии Америки в смене режимов всколыхнули мир

16 июля 2022 11:31
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Политики США, планирующие государственные перевороты за рубежом, должны быть наказаны по закону. В мире звучат призывы направить в юридическую плоскость сенсационное признание Джона Болтона, экс-советника по нацбезопасности в администрации Трампа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Признание Болтона. Слова экс-советника Трампа об участии Америки в смене режимов всколыхнули мир-1

Хотя участие Америки в смене режимов и не было ни для кого секретом, об этом впервые прямым текстом заявил бывший высокопоставленный дипломат. В интервью CNN он даже привел конкретный пример – события в Венесуэле в 2019-м.  Эти слова вызвали бурю негодования не только в Каракасе, но и в международном сообществе, особенно в странах и регионах, пострадавших от заговора. Речь идет о Балканах, Ираке, Ливии, Буркина-Фасо, Гвинее, Мали. Некоторые регионы, пострадавшие от вмешательства США, до сих пор борются с конфликтами и бедностью.

# Международная политика # Дональд Трамп # Джон Болтон # Фотофакт

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