Хотя участие Америки в смене режимов и не было ни для кого секретом, об этом впервые прямым текстом заявил бывший высокопоставленный дипломат. В интервью CNN он даже привел конкретный пример – события в Венесуэле в 2019-м. Эти слова вызвали бурю негодования не только в Каракасе, но и в международном сообществе, особенно в странах и регионах, пострадавших от заговора. Речь идет о Балканах, Ираке, Ливии, Буркина-Фасо, Гвинее, Мали. Некоторые регионы, пострадавшие от вмешательства США, до сих пор борются с конфликтами и бедностью.