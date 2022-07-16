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«Не знаем, как приедем, что будет с нами». Латвийцы задали вопрос Лукашенко. И вот что произошло после этого

16 июля 2022 17:10
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«Славянский базар» – фестиваль искусств, призванный объединять народы – наши соседи решили использовать в целях своих политических манипуляций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в центре скандала оказались латвийские дети.

«Не знаем, как приедем, что будет с нами». Латвийцы задали вопрос Лукашенко. И вот что произошло после этого-1

Екатерина Забенько, СТВ:
Юные репортеры из Рижской детской академии радио и телевидения обратились в пресс-службу белорусского Президента с просьбой об интервью и получили возможность задать вопрос Александру Лукашенко за несколько минут до торжественной церемонии открытия «Славянского базара», на который, к слову, мог попасть беспрепятственно и безвизово каждый гражданин из 73 стран мира.

Фрагмент интервью читайте здесь. В сущности, молодых латвийцев интересовала формула успеха от Президента Лукашенко.

Более умудренные жизненным опытом педагоги, которые сопровождали молодых журналистов, еще до того, как прозвучал вопрос, высказали свои опасения.

«Не знаем, как приедем, что будет с нами». Латвийцы задали вопрос Лукашенко. И вот что произошло после этого-4

Не знаем, как приедем, что будет с нами.
Ну так оставайтесь.
Так и хотим.

«Не знаем, как приедем, что будет с нами». Латвийцы задали вопрос Лукашенко. И вот что произошло после этого-7

Екатерина Забенько:
И оказались правы. МИД Латвии уже обвинил руководство академии в вопиющем несоблюдении рекомендаций путешествий и участии в информационной войне, заявив, что деятельность организации должна быть прекращена. Читай – ребят, взявших интервью у белорусского Президента, их учителей в Латвии приравнивают к государственным изменникам. Служба госбезопасности уже обещала проверить рижскую академию на предмет наличия в их деятельности угрозы безопасности Латвии. Что ж, похоже, в соседней стране у политиков окончательно потеряна связь с реальностью и собственным народом, раз визит на фестиваль искусств детей и запись интервью вызывает такую неадекватную реакцию. Возможно, в Риге боятся проникновения идей здравомыслия и миролюбия в их накачанную ксенофобией и милитаризмом жизнь.

# Международная политика # общество # Екатерина Забенько # Александр Лукашенко # Фотофакт

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