«Не знаем, как приедем, что будет с нами». Латвийцы задали вопрос Лукашенко. И вот что произошло после этого

«Славянский базар» – фестиваль искусств, призванный объединять народы – наши соседи решили использовать в целях своих политических манипуляций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в центре скандала оказались латвийские дети.
«Славянский базар» – фестиваль искусств, призванный объединять народы – наши соседи решили использовать в целях своих политических манипуляций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в центре скандала оказались латвийские дети.
Екатерина Забенько, СТВ:
Юные репортеры из Рижской детской академии радио и телевидения обратились в пресс-службу белорусского Президента с просьбой об интервью и получили возможность задать вопрос Александру Лукашенко за несколько минут до торжественной церемонии открытия «Славянского базара», на который, к слову, мог попасть беспрепятственно и безвизово каждый гражданин из 73 стран мира.
Фрагмент интервью читайте здесь. В сущности, молодых латвийцев интересовала формула успеха от Президента Лукашенко.
Более умудренные жизненным опытом педагоги, которые сопровождали молодых журналистов, еще до того, как прозвучал вопрос, высказали свои опасения.
– Не знаем, как приедем, что будет с нами.
– Ну так оставайтесь.
– Так и хотим.
Екатерина Забенько:
И оказались правы. МИД Латвии уже обвинил руководство академии в вопиющем несоблюдении рекомендаций путешествий и участии в информационной войне, заявив, что деятельность организации должна быть прекращена. Читай – ребят, взявших интервью у белорусского Президента, их учителей в Латвии приравнивают к государственным изменникам. Служба госбезопасности уже обещала проверить рижскую академию на предмет наличия в их деятельности угрозы безопасности Латвии. Что ж, похоже, в соседней стране у политиков окончательно потеряна связь с реальностью и собственным народом, раз визит на фестиваль искусств детей и запись интервью вызывает такую неадекватную реакцию. Возможно, в Риге боятся проникновения идей здравомыслия и миролюбия в их накачанную ксенофобией и милитаризмом жизнь.