«Не знаем, как приедем, что будет с нами». Латвийцы задали вопрос Лукашенко. И вот что произошло после этого

«Славянский базар» – фестиваль искусств, призванный объединять народы – наши соседи решили использовать в целях своих политических манипуляций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в центре скандала оказались латвийские дети.

Екатерина Забенько, СТВ:

Юные репортеры из Рижской детской академии радио и телевидения обратились в пресс-службу белорусского Президента с просьбой об интервью и получили возможность задать вопрос Александру Лукашенко за несколько минут до торжественной церемонии открытия «Славянского базара», на который, к слову, мог попасть беспрепятственно и безвизово каждый гражданин из 73 стран мира.

Фрагмент интервью читайте здесь. В сущности, молодых латвийцев интересовала формула успеха от Президента Лукашенко.

Более умудренные жизненным опытом педагоги, которые сопровождали молодых журналистов, еще до того, как прозвучал вопрос, высказали свои опасения.