В Беларуси планируют модернизировать систему пособий по уходу за ребёнком

В Беларуси планируется модернизировать систему пособий по уходу за ребенком. Работу ведет правительство страны. Об этом сегодня, 21 января, на совместном заседании обеих палат парламента заявила заместитель премьер-министра. Наталья Петкевич выступила с докладом «Социальная сфера Республики Беларусь в современных условиях: вызовы и возможности», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси уделяется внимание важнейшей задаче по созданию комфортных условий для родителей по уходу за ребенком. Речь идет не только о социальных выплатах, но и о создании для детей более раннего возраста ясельных учреждений, чтобы мама вне зависимости от места жительства могла выйти на работу раньше.

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

Мы на завершающей стадии проработки новых подходов к определению размеров и порядка выплаты пособий по уходу за ребенком. В целях стимулирования демографической ситуации и для того, чтобы снизить риски и опасения наших мам, утраты уровня материальной обеспеченности по сравнению с теми доходами, которые они получали в период своей работы.

Во-вторых, это снизить риски, которые у любой активной женщины присутствуют, выпадания из экономически активной жизни на период отпуска по уходу за ребенком. Поэтому определенные подходы уже есть, они одобрены главой государства, и в ближайшее время они будут внесены в виде проекта правовых актов.

Повышенное внимание в стране уделяется и сфере образования. Целевая подготовка будет сохранена для поступления абитуриентов на востребованные экономикой специальности. Говоря в целом о задачах для высшей школы, заместитель премьер-министра указала, что вузы должны давать современное и высококачественное образование, которое привлекательно и отвечает запросам молодых людей. С другой стороны, оно должно отвечать потребностям экономики, то есть готовить специалистов завтрашнего дня.

Отдельно звучала тема обеспеченности лекарственными препаратами в Беларуси. Система работает устойчиво, стабильно и управляемо. В стране сформированы трехмесячные, а по отдельным позициям – полугодовые запасы лекарств.