ТЦ обрушился в Новосибирске – предварительно 2 пострадавших

В Новосибирске случилось ЧП: в двухэтажном торговом центре «Ярче» произошло обрушение кровли. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали два человека, сообщает ТАСС.

Свидетели происшествия описывают ситуацию так: здание буквально сложилось, в результате чего оказались повреждены автомобили, припаркованные рядом.

Для выяснения всех деталей случившегося прокуратура инициировала проверочные мероприятия.

Сотрудники МЧС России сообщили, что из-под обломков торгового центра удалось извлечь одну женщину – она спасена.

Фото: Прокуратура Новосибирской области