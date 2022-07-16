Революции, военные интервенции, убийства. Какую роль играл Джон Болтон во внешней политике США?

В организации различных госпереворотов за пределами США Джон Болтон участвовал лично. И в этом он сам признался в недавнем интервью CNN, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эфире американского телеканала экс-советник по нацбезопасности подчеркнул, что это огромный пласт работы. Кто же такой этот Джон Болтон и какую роль он играл во внешней политике США в разные годы? А также про то, как деструктивные политтехнологии пытались применить у нас и как этому противостоять в будущем – в нашем следующем материале.

Карьерная лестница Джона Болтона лишь подтверждает его слова в недавнем интервью: сопоставив все факты, можно увидеть параллели между занимаемыми им должностями и неприкрытым вмешательством США в другие страны. Итак, на протяжении нескольких лет, начиная с 1981-го, при администрации Рональда Рейгана Джон Болтон занимает пост заместителя администратора программного и стратегического планирования агентства США по международному развитию (USAID). Это учреждение не единожды уличали в финансировании переворотов, цветных революций в различных странах мира. Например, в этот период под руководством США были организованы перевороты и гражданские войны в Сальвадоре. И это не единственный пример.

1981-й. Замбия. Американцы пытаются организовать государственный переворот при поддержке южноафриканских отрядов. Попытка переворота провалилась. 1981-1990-й. Никарагуа. США руководят вторжением в страну повстанцев и установкой мин. 1982-й. Гватемала. США помогают захватить власть генералу Эфраину Риосу Монтту. За 17 месяцев правления он уничтожил 400 индейских деревень. 1983-й. Гренада. Военная интервенции США. 1983-й. Ангола. Дестабилизационная деятельность. Поддержка антиправительственных сил, теракты и саботаж на предприятиях. 1984-й. Суринам. Массовые волнения и бунты, организованные при помощи США, в результате которых просоциалистическое правительство ушло в отставку.

Следующий период. В 1989-м Джон Болтон получает повышение в администрации Джорджа Буша-старшего и становится помощником государственного секретаря США по делам всех международных организаций. И вновь «совпадение»: в это же время происходит активизация деятельности США в отношении неугодных стран. Петр Петровский: «Американское общество не посвящено в американскую политику». Читать здесь.

1989-й. Панама. Вооруженная интервенция, захват президента Норьеги (до сих пор содержится в американской тюрьме). 1989-й. Румыния. США участвуют в свержении и убийстве Чаушеску. 1990-й. Гаити. Поддержка военного переворота. 1990-й. Болгария. США тратят 1,5 миллиона долларов на финансирование противников Болгарской социалистической партии во время выборов. 1992-1994-й. Сомали. Оккупация. 1992-й. Ангола. США финансируют своего кандидата в президенты в надежде заполучить богатые запасы нефти и алмазов. Ставленник США проигрывает выборы.

После небольшого перерыва вместе с возвращением республиканцев в 2001-м Джордж Буш-младший назначает Болтона заместителем госсекретаря по контролю за вооружениями и международной безопасностью. Тогда же Болтон публично выступает против ограничения американских вооружений и за борьбу со странами, имеющими альтернативную Америке точку зрения. Болтон объявляет неугодные США государства «осью зла».