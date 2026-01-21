Инженерные войска Беларуси отмечают 325-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За свою историю подразделения прошли сложный боевой путь, который увенчан воинской доблестью и ратным мужеством.

Войска выполняют различные задачи: инженерную разведку, наведение мостов и переправ, разминирование и утилизацию мин и снарядов, сооружение инженерных заграждений и рвов, минных полей, а также взрывные работы. Только за 2025 год инженерно-разведывательными подразделениями совместно с инженерно-саперными проверено свыше 600 гектаров территории, при этом обезврежено более 20 тысяч взрывоопасных предметов.

Виктор Вырвинский, начальник инженерных войск – начальник управления инженерных войск Генштаба Вооруженных Сил Беларуси:

Что касается помощи населению, она идет практически непрерывно. Ежегодно после проведения разведки, очистки и разминирования мы передаем местным органам власти земли, которые возвращаются в сельхозоборот. Оказываем помощь по сносу неиспользуемых зданий взрывным способом.