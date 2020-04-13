Пять важных фактов о коронавирусе в Беларуси. Рассказывают врачи

Новости Беларуси. Защитные спецсредства, изоляция, ИВЛ – все это как-то стремительно вошло в нашу жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Защитные спецсредства, изоляция, ИВЛ – все это как-то стремительно вошло в нашу жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Только, оперируя сегодня этой медицинской терминологией, мы зачастую не до конца понимаем что и как. Например, про защитные маски сегодня знают все, а вот, знаем ли, что носить их нужно правильно? И еще очень много нюансов, разобраться в которых под силу только специалистам.
Оксана Семашко собрала их мнения в один материал.
Дорогие друзья, коллектив ангиографического кабинета № 1 желает вам и вашим близким крепкого здоровья и никогда не болеть.
Эпидемиолог рассказала, в каких ситуациях стоит надевать маску
Смертность в условиях пандемии коронавируса.
Минский врач рассказала о факторах риска при коронавирусе
И еще раз о самоизоляции – для тех, кому она действительно нужна.
Кому действительно нужно находиться на самоизоляции? Минздрав объясняет
Витебская областная инфекционная больница. Первых пациентов в регионе с COVID-19 начали привозить именно сюда полтора месяца назад
Главврач Витебской областной инфекционной больницы: незачем человека, у которого один раз было 37,1, держать 14 дней в стационаре
Сезонная заболеваемость острыми респираторными инфекциями во всех регионах страны сегодня устойчиво идет на спад.
Главный санитарный врач Беларуси: пик заболеваемости ОРИ сместился на пять-шесть недель
Владимир Синкевич, главный врач Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Заболеваемость на предыдущей неделе, предшествующей, как вы говорите позапрошлой, характеризовалась приростом от 15 до 20 %. То сейчас наоборот говорим о снижении в целом по области до 25 %.