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Пять важных фактов о коронавирусе в Беларуси. Рассказывают врачи

13 апреля 2020 21:02
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Новости Беларуси. Защитные спецсредства, изоляция, ИВЛ – все это как-то стремительно вошло в нашу жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пять важных фактов о коронавирусе в Беларуси. Рассказывают врачи-1

Только, оперируя сегодня этой медицинской терминологией, мы зачастую не до конца понимаем что и как. Например, про защитные маски сегодня знают все, а вот, знаем ли, что носить их нужно правильно? И еще очень много нюансов, разобраться в которых под силу только специалистам.

Оксана Семашко собрала их мнения в один материал.

Пять важных фактов о коронавирусе в Беларуси. Рассказывают врачи-4

Дорогие друзья, коллектив ангиографического кабинета № 1 желает вам и вашим близким крепкого здоровья и никогда не болеть.

Эпидемиолог рассказала, в каких ситуациях стоит надевать маску

Смертность в условиях пандемии коронавируса.

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И еще раз о самоизоляции – для тех, кому она действительно нужна.

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Сезонная заболеваемость острыми респираторными инфекциями во всех регионах страны сегодня устойчиво идет на спад.

Главный санитарный врач Беларуси: пик заболеваемости ОРИ сместился на пять-шесть недель

Пять важных фактов о коронавирусе в Беларуси. Рассказывают врачи-7

Владимир Синкевич, главный врач Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Заболеваемость на предыдущей неделе, предшествующей, как вы говорите позапрошлой, характеризовалась приростом от 15 до 20 %. То сейчас наоборот говорим о снижении в целом по области до 25 %.

Пять важных фактов о коронавирусе в Беларуси. Рассказывают врачи-10

# Коронавирус # общество # Оксана Семашко # Владимир Синкевич # Фотофакт

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