Пять важных фактов о коронавирусе в Беларуси. Рассказывают врачи

Новости Беларуси. Защитные спецсредства, изоляция, ИВЛ – все это как-то стремительно вошло в нашу жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оксана Семашко собрала их мнения в один материал.

Только, оперируя сегодня этой медицинской терминологией, мы зачастую не до конца понимаем что и как. Например, про защитные маски сегодня знают все, а вот, знаем ли, что носить их нужно правильно? И еще очень много нюансов, разобраться в которых под силу только специалистам.

Дорогие друзья, коллектив ангиографического кабинета № 1 желает вам и вашим близким крепкого здоровья и никогда не болеть.

Эпидемиолог рассказала, в каких ситуациях стоит надевать маску

Смертность в условиях пандемии коронавируса.

Минский врач рассказала о факторах риска при коронавирусе

И еще раз о самоизоляции – для тех, кому она действительно нужна.

Кому действительно нужно находиться на самоизоляции? Минздрав объясняет

Витебская областная инфекционная больница. Первых пациентов в регионе с COVID-19 начали привозить именно сюда полтора месяца назад

Главврач Витебской областной инфекционной больницы: незачем человека, у которого один раз было 37,1, держать 14 дней в стационаре

Сезонная заболеваемость острыми респираторными инфекциями во всех регионах страны сегодня устойчиво идет на спад.