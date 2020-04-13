100 обращений в день и запрет на посещение лесов. В Гомельской области горят леса и торфяники

Новости Беларуси. Непростая ситуация с пожарами на юге Беларуси. Более 100 звонков в день получают гомельские спасатели: горят леса и торфяники, есть случаи загорания травы и кустарника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в Лельчицком районе более двух суток продолжают тушить пожар на площади в 30 гектаров. В 9 из 10 случаев причина пожара – человеческая беспечность.

Наш корреспондент Евгений Поболовец – подробнее.

Евгений Анатольевич работает в Гомельском лесхозе пятый год. Как и спасатели, он на передовой борьбы с пожарами в лесах и на торфяниках. Именно лесхозы первыми выезжают на возгорание. МЧС подключают, если совсем туго становится. Говорит, самый сложный момент был, когда тушили очаг 16 часов кряду. Сказывается специфика таких пожаров.

Евгений Шут, водитель пожарной машины Гомельского опытного лесхоза:

Если торф горит – это одно, если подстилка лесная, листья перегнившие и все такое – это другое. После тушения сразу не убегаешь: через 20-30 минут может опять где-то пробиться огонечек.

О том, что где-то горит, сейчас узнают сразу же – 9 видеокамер, режим онлайн, фотоловушки и звонки (их порой до сотни за сутки – люди бьют тревогу). Да и сами лесники работают на упреждение: по камерам следят за пожарами в соседних странах, заранее делают разделительные полосы в лесах или на полях, не давая огню перекинуться на наши территории.

Александр Симанков, начальник пожарно-химической станции Гомельского опытного лесхоза:

Связь мы однозначно с ними тоже поддерживаем – с украинскими и нашими российскими коллегами. Здесь никаких проблем не возникает. Другой вопрос, что наши граждане немножко не понимают всей степени опасности, которую представляет на сегодня очаг сухой травы. Тем более, пойму реки когда они палят, они думают, что в какой-то степени делают добро, а на самом деле все это выливается в большие материальные затраты для госструктур. И не только для них. Страдают порой и сами люди.

Владимир Федоров, житель Гомеля:

Беда всем: птицам, зверям и людям. Потому что были случаи – обгорали люди, огонь находил.

Запрет на посещение лесов в Гомельской области введен еще 7 апреля. Штрафы за это, как и за выпал травы, который привел к пожару, составляют более 1 000 рублей. Плюс возмещение всего ущерба – горел лес или несколько домов, в деревне или в городе.

Евгений Поболовец, корреспондент:

Четвертый уровень опасности – это когда пожар может возникнуть буквально от одной искры. Брошенный окурок, зажженная спичка или даже горячий шашлык. Вот из-за такой человеческой беспечности на выходных горела пойма озер одного из самых густонаселенных микрорайонов Гомеля. И только благодаря работе спасателей удалось не допустить распространения огня из эпицентра пожара к жилым домам.

9 из 10 – ровно в такой пропорции человек виной пожару или сама природа. Когда засуха и сильный ветер, огонь перемещается мгновенно. С начала 2020 года таких очагов было уже более 300, выжжено 800 гектаров земли. И это только по одной Гомельской области.