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Эпидемиолог рассказала, в каких ситуациях стоит надевать маску

13 апреля 2020 19:19
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Новости Беларуси. Пока соцсети сходят с ума с новостями на грани фантастики, а люди меряются, у кого краше и дороже маска, белорусским докторам в эти дни не до тревожности и тем более позерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эпидемиолог рассказала, в каких ситуациях стоит надевать маску-1

Вот кто должен надевать на себя те самые маски, так это доктора и зараженные. По рекомендации ВОЗ это более разумно, чем здоровым повально облачаться в повязки.

Президент Беларуси: еду по деревне. Идёт человек один – маска на лице. От чего защитит маска в поле?

Эпидемиолог рассказала, в каких ситуациях стоит надевать маску-4

Алла Метлицкая, эпидемиолог 2-й городской клинической больницы Минска:
Маску нужно использовать в общественных местах, там, где есть скопление населения. Если человек работает где-то в огороде, где-то гуляет в парке, маска, конечно, необязательна.

Эпидемиолог рассказала, в каких ситуациях стоит надевать маску-7

# Коронавирус # Здоровье # Алла Метлицкая # Фотофакт

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