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Главврач Витебской областной инфекционной больницы: незачем человека, у которого один раз было 37,1, держать 14 дней в стационаре

13 апреля 2020 20:28
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Новости Беларуси. Витебская областная инфекционная больница. Первых пациентов в регионе с COVID-19 начали привозить именно сюда полтора месяца назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главврач Витебской областной инфекционной больницы: незачем человека, у которого один раз было 37,1, держать 14 дней в стационаре-1

У большинства тех, кто находится здесь, подтвержден коронавирус. Работы местным медикам, конечно, хватает. Но все необходимое для лечения пациентов тоже есть. Как и свободные места благодаря тому, что потоки заболевших перераспределяются. Достаточно и аппаратов ИВЛ.

Главврач Витебской областной инфекционной больницы: незачем человека, у которого один раз было 37,1, держать 14 дней в стационаре-4

Татьяна Ковалева, главный врач Витебской областной инфекционной больницы:
Сейчас принято постановление, которое разрешает людям находиться на самоизоляции, которые являются контактами первого уровня и которые имеют коронавирус, но не имеют выраженных клинических проявлений.

Как теперь будут проверять состояние контактов первого уровня. Рассказывает заместитель министра здравоохранения

Везде во всем мире поступают точно также. Это ситуацию облегчает. То есть незачем человека, у которого один раз было 37,1, держать 14 дней в стационаре, занимать койку, тратить на это какие-то силы и ресурсы.

Главврач Витебской областной инфекционной больницы: незачем человека, у которого один раз было 37,1, держать 14 дней в стационаре-7

# Коронавирус # Здоровье # Татьяна Ковалёва # Фотофакт

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