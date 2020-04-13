Кому действительно нужно находиться на самоизоляции? Минздрав объясняет

Новости Беларуси. Еще раз о самоизоляции – для тех, кому она действительно нужна. Но и в этом случает цифра в 14 дней справедлива не для всех. Нужен индивидуальный подход, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инна Карабан, заместитель начальника отдела Минздрава Беларуси:

Есть категории граждан, которым мы рекомендуем самоизолироваться. Это те лица, которые прибыли из-за границы. Еще у нас есть такой хвост людей, которые прибыли, и вот они должны находиться 14 дней на самоизоляции. Это лица из круга заболевших, то есть контакты первого уровня. Это контакты второго уровня, у которых есть признаки острого респираторного заболевания – они тоже должны быть на самоизоляции (до какого срока – это уже решает лечащий врач).