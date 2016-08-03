Почти 2,5 млн белорусов сегодня страдают от сердечно-сосудистых заболеваний

Новости Беларуси. Почти 2,5 миллиона белорусов сегодня страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. Это более 25% от всего населения страны. Кроме того, болезни системы кровообращения – наиболее частая причина смерти не только в Беларуси.

Такая тенденция наблюдается во всем мире. Ежегодно по этой причине умирает более 17 миллионов человек. В связи с этим в стране остро стоит проблема профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Мрочек, директор Республиканского научно-практического центра «Кардиология»:

Я вижу только комплексный подход, когда надо выбить из сознания положительного героя с сигаретой в зубах. Когда надо, наверное, воспитывать отношение к здоровому образу жизни с того момента, как только человек родился. Отсюда и роль педагогов, роль науки, чтобы это постоянно звучало, и постоянно показывать отрицательную роль всех факторов риска в развитии болезней системы кровообращения.