Владимир Караник о средствах индивидуальной защиты для медиков: «Запасы в стране созданы»

Новости Беларуси. Разговор у Президента продолжался больше часа. Детали рассказали участники совещания: какие еще обсуждались вопросы и какие поставлены теперь задачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:

Сегодня еще поднимался вопрос (тоже находится на самом пристальном контроле) – это снабжение средствами индивидуальной защиты медицинских работников. На сегодняшний момент запасы в стране созданы.

Предприятия «Беллегпрома» выпускают более миллиона защитных масок в сутки

Обсуждались еще дополнительные каналы пополнения этих запасов для того, чтобы все медицинские работники у нас были уверены, что без средств индивидуальной защиты они не останутся никогда.