Прямой эфир

Владимир Караник о средствах индивидуальной защиты для медиков: «Запасы в стране созданы»

13 апреля 2020 18:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Разговор у Президента продолжался больше часа. Детали рассказали участники совещания: какие еще обсуждались вопросы и какие поставлены теперь задачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Караник о средствах индивидуальной защиты для медиков: «Запасы в стране созданы»-1

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Сегодня еще поднимался вопрос (тоже находится на самом пристальном контроле) – это снабжение средствами индивидуальной защиты медицинских работников. На сегодняшний момент запасы в стране созданы. 

Предприятия «Беллегпрома» выпускают более миллиона защитных масок в сутки

Обсуждались еще дополнительные каналы пополнения этих запасов для того, чтобы все медицинские работники у нас были уверены, что без средств индивидуальной защиты они не останутся никогда.

Владимир Караник о средствах индивидуальной защиты для медиков: «Запасы в стране созданы»-4

Читайте также:

Игорь Сергеенко об информации о коронавирусе в Беларуси: «У нас ничего не скрывается»

Андрей Равков: Вооружённые Силы готовятся к параду. Мы люди военные, парад никто не отменял

Александр Лукашенко: «Мы сделаем всё для того, чтобы каждый человек сохранил свою жизнь»

# Коронавирус # общество # Владимир Караник # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Предстояло заново создать Западный фронт». Как проходила новая линия обороны в июле 1941-го
13 апреля 2020 18:29

«Предстояло заново создать Западный фронт». Как проходила новая линия обороны в июле 1941-го

Игорь Сергеенко об информации о коронавирусе в Беларуси: «У нас ничего не скрывается»
13 апреля 2020 18:25

Игорь Сергеенко об информации о коронавирусе в Беларуси: «У нас ничего не скрывается»

Александр Лукашенко: «Мы сделаем всё для того, чтобы каждый человек сохранил свою жизнь»
13 апреля 2020 18:18

Александр Лукашенко: «Мы сделаем всё для того, чтобы каждый человек сохранил свою жизнь»