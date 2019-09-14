Пять фото парада байкеров у Дворца спорта в Минске для тех, кто пропустил шоу

Новости Беларуси. Чем сейчас живет столица – узнаем в прямом включении из исторического центра Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ночное выступление флайбордистов со спецэффектами, огнём». Все фишки мотофестиваля в Минске в одном материале

Рафаль Пасирбек о «H.O.G. Rally Minsk»: надо хорошо подумать, как справиться со всеми заданиями

На связь со студией вышла наш корреспондент Алена Сырова. Она работает в Верхнем городе.