Пять фото парада байкеров у Дворца спорта в Минске для тех, кто пропустил шоу

Новости Беларуси. Чем сейчас живет столица – узнаем в прямом включении из исторического центра Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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На связь со студией вышла наш корреспондент Алена Сырова. Она работает в Верхнем городе.
Алена Сырова, корреспондент:
Ближе к полудню центр Минска оживился, стало очень шумно. Начала работу сцена в Верхнем городе, а за моей спиной сейчас происходит, наверное, самое яркое, самое шумное событие этого дня – так называемое неофициальное закрытие мотосезона.
Через центр белорусской столицы к Дворцу спорта ехали 8000 мотоциклов.
8000 байкеров из самых разных стран приехали в Минск, чтобы поздравить его с днем рождения, встретиться и пообщаться.
Алена Сырова:
Сейчас у Дворца спорта проходят соревнования каскадеров. Это очень, очень эффектно. О них – в следующих выпусках.