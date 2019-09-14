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Пять фото парада байкеров у Дворца спорта в Минске для тех, кто пропустил шоу

14 сентября 2019 11:37
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Новости Беларуси. Чем сейчас живет столица – узнаем в прямом включении из исторического центра Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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На связь со студией вышла наш корреспондент Алена Сырова. Она работает в Верхнем городе.

Пять фото парада байкеров у Дворца спорта в Минске для тех, кто пропустил шоу-1

Алена Сырова, корреспондент:
Ближе к полудню центр Минска оживился, стало очень шумно. Начала работу сцена в Верхнем городе, а за моей спиной сейчас происходит, наверное, самое яркое, самое шумное событие этого дня – так называемое неофициальное закрытие мотосезона.

Пять фото парада байкеров у Дворца спорта в Минске для тех, кто пропустил шоу-4

Через центр белорусской столицы к Дворцу спорта ехали 8000 мотоциклов.

Пять фото парада байкеров у Дворца спорта в Минске для тех, кто пропустил шоу-7

8000 байкеров из самых разных стран приехали в Минск, чтобы поздравить его с днем рождения, встретиться и пообщаться.

Пять фото парада байкеров у Дворца спорта в Минске для тех, кто пропустил шоу-10

Алена Сырова:
Сейчас у Дворца спорта проходят соревнования каскадеров. Это очень, очень эффектно. О них – в следующих выпусках.

Пять фото парада байкеров у Дворца спорта в Минске для тех, кто пропустил шоу-13

Пять фото парада байкеров у Дворца спорта в Минске для тех, кто пропустил шоу-15

# День города в Минске # общество # Алена Сырова # Фотофакт

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