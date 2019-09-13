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Рафаль Пасирбек о «H.O.G. Rally Minsk»: надо хорошо подумать, как справиться со всеми заданиями

13 сентября 2019 19:53
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Новости Беларуси. 8000 байков и более 10 стран-участниц. Минск ярко и громко закрывает мотосезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рафаль Пасирбек о «H.O.G. Rally Minsk»: надо хорошо подумать, как справиться со всеми заданиями-1

Крупнейший в Европе фестиваль любителей скорости впервые продлится два дня. В программе – соревнования профессионалов, мастер-классы от лучших мотокаскадеров и выступления известных артистов.

Рафаль Пасирбек о «H.O.G. Rally Minsk»: надо хорошо подумать, как справиться со всеми заданиями-4

На «H.O.G. Rally Minsk» побывала и наша коллега Ксении Худолей. Подробности в видеоматериале.

«Ночное выступление флайбордистов со спецэффектами, огнём». Все фишки мотофестиваля в Минске в одном материале

# Мотоциклисты # общество # Рафаль Пасирбек # Ксения Худолей # Фотофакт

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