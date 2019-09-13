Рафаль Пасирбек о «H.O.G. Rally Minsk»: надо хорошо подумать, как справиться со всеми заданиями

Новости Беларуси. 8000 байков и более 10 стран-участниц. Минск ярко и громко закрывает мотосезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 8000 байков и более 10 стран-участниц. Минск ярко и громко закрывает мотосезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Крупнейший в Европе фестиваль любителей скорости впервые продлится два дня. В программе – соревнования профессионалов, мастер-классы от лучших мотокаскадеров и выступления известных артистов.
На «H.O.G. Rally Minsk» побывала и наша коллега Ксении Худолей. Подробности в видеоматериале.
«Ночное выступление флайбордистов со спецэффектами, огнём». Все фишки мотофестиваля в Минске в одном материале