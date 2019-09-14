«Я Минск вижу практически 3-4 дня в неделю с воздуха»: Николай Мочанский поздравил столицу с праздником
Новости Беларуси. В гостях выездной студии СТВ в Верхнем городе начальник Минского аэроклуба ДОСААФ Николай Мочанский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Яна Шипко, корреспондент:
Насколько я знаю, в День города вы тоже будете в небе. Для вас нет запретных зон – для единственного, наверное, в Беларуси – для полетов над Минском. Какового это – с высоты птичьего полета наблюдать, как меняется наша столица?
Николай Мочанский, директор Минского аэроклуба ДОСААФ:
Сегодня 952 года Минску, исторически очень большой промежуток. Но я скажу, что почему-то вопреки всей истории Минск молодеет. Я из многодетной семьи, нас семь детей в семье, у меня сейчас три сына – тоже считается многодетная семья. Праздник тогда, когда есть крыша над головой, прежде всего, правильно? Когда есть в кармане рубль и можно утром выпить чашечку капучино.
Я к чему говорю? К тому, что политика, которая проводится в городе – многодетным семьям дать жилье, чтобы они в первую очередь получали, блага свои улучшали, чтобы детки радовались. Когда это все проводится, делается, город молодеет, жилье доступно – конечно, тогда будет и праздник.
Сегодня, считаю, праздник прекрасный. А то, что я с воздуха вижу Минск… конечно, у меня налет более 7000 часов. Я Минск вижу практически три-четыре дня в неделю с воздуха.
Яна Шипко:
С высоты же больше видно, говорят.
Николай Мочанский:
Конечно, много видишь. Правда, все маленькое, но тем не менее. Красота города растет. Я думаю, что праздник сегодня удастся, потому что нам есть чему радоваться.
Для Минского аэроклуба праздник может быть вдвойне лишь потому, что мы уже из поселка Боровая перебрались в Партизанский район, аэродром «Липки», где построен благодаря инвестору современный аэродром. Аэроклуб сейчас на плаву и на слуху у всех структур, у всех стран бывшего Советского Союза, и не только у них, но и за рубежом.
Яна Шипко:
Этот год для вас юбилейный, 85 лет исполняется. Какие перспективы? Может быть, какие-то новые возможности появятся, чтобы смену вам готовить?
Николай Мочанский:
Учитывая, что мы уже более 20 лет готовим военных летчиков, и учитывая, что Академия гражданской авиации находится тоже рядышком с нами, уже прошли первые переговоры. Уже совещание проводилось в Комитете по авиации о том, чтобы в академии открыть летный факультет по подготовке профессиональных летчиков.
Я считаю, что это очень будет достойно, очень доступно будет для молодежи нашей белорусской. Не нужно будет ехать в Россию, в Прибалтику, искать себе факультет, где можно подготовиться как летчик. Я считаю, это большое достояние нашей республики.
Яна Шипко:
Вы, кстати, много лет создавали праздничное настроение – открывали воздушные парады на День Независимости. Каково это?
Николай Мочанский:
Самый первый парад с флагом – я нес флаг Республики Беларусь на вертолете Ми-2. И в общей сложности 11 раз участвовал в парадах, которые проводились на День Независимости республики. Конечно, это и радость, и волнение, и счастье. Во-первых, все родственники знают, друзья, все смотрят, семья – все радуются. Ну и, конечно, тот бурлящий внутри наплыв, который присутствует в эти дни – конечно, он передается и с годами накапливается. Для меня и праздник города, и праздник 3 июля, и праздник Победы прежде всего связаны с полетами в небе для того, чтобы и самому радоваться, и других веселить.
Яна Шипко:
Дайте нам, пожалуйста, рецепт улетного настроения.
Николай Мочанский:
Улетного настроения? Улетать надо! Не сидеть на месте, надо двигаться. Будешь двигаться – будешь видеть все и всегда будет хорошее настроение. И когда движешься, деньги зарабатываешь.