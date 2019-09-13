«Ночное выступление флайбордистов со спецэффектами, огнём». Все фишки мотофестиваля в Минске в одном материале

Рев мотора, дым из-под колес – День города преподнесет минчанам и гостям столицы немало сюрпризов. Один из них – крупнейший мотофестиваль Европы, который стартует уже сегодня. На праздник соберутся представители байкерского движения со всего мира. Зрелище обещает быть ярким и незабываемым! Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – организатор мотофестиваля – Яна Саганович и организатор соревнования по стантрайдингу – Максим Пасичник. Мотофестиваль проводится уже не в первый раз. Чем будете удивлять в этом году? Яна Саганович, организатор мотофестиваля:

Впервые фестиваль пройдет два дня, а не один день. Сегодня с двух часов у нас начнутся соревнования по стантрайдингу.

Максим Пасичник, организатор соревнования по стантрайдингу:

В этом году будет впервые проводиться, вообще, соревнование, потому что обычно были всегда показательные выступления. В этом году совместно с организаторами один день уделим соревновательной части и соберутся райдеры. Очень надеемся, что приедут и иностранные райдеры, потому что благодаря организаторам, для иностранцев сделали въезд без визы на даты мероприятия.

Что такое стантрайдинг? Максим Пасичник:

Это трюковая езда на мотоцикле, которая зародилась примерно в 90-ые годы в Европе, Америке, в России – в начале 2000-ых. И первое соревнование проводилось в 2005 году в Санкт-Петербурге, так как поближе к Европе. И потом уже начало распространяться по всей стране.

Сколько участников? Максим Пасичник:

Когда делали первый этап, у нас начинался в Москве, открытие сезона там было 25, второй этап – тоже где-то 25 и сейчас, боюсь даже сказать, не буду загадывать. Подъезжают, вот еще люди регистрируются. Как выстроена программа? Яна Саганович:

Все сегодня будет происходить возле Дворца спорта. Это и огромная детская зона, это и байк-шоу. Сегодня ничего не будет перекрыто, единственное: остановка, возможно, будет с перерывами работать. Уже завтра – основной день фестиваля. Он начнется со сбора мотопарада, мотоколонны у Кургана Славы в 10.00, и в 12.00 стартует к основной площадке – во Дворец спорта, где уже будет более расширенная программа. Лучший из лучших, кто проявит себя сегодня на Stunt Zaruba будут выступать завтра.

Максим Пасичник:

Еще приедет специально приглашенный гость из Европы: пятикратный чемпион мира по стантрайдингу и он будет показывать то, что он умеет. Я думаю, что это будет интересное шоу в основной день – 14 сентября. Яна Саганович:

Сюрпризом на нашем фестиваля также будет выступление флайбордистов на площадке около Дворца спорта. Будет три выступления, одно из них ночное, там со спецэффектами, огнем. Это будет очень зрелищно! После этого будет салют. Если посмотреть на статистику, то мы начинали с трех тысяч мотоциклистов, участвующих в мотопараде, в прошлом году это было 7 тысяч – это такие цифры, которые помогают понять, что мы что-то делаем правильно. Мы всегда всех предупреждаем, раздаем листовки, как правильно себя вести в мотоколонне. Тут надо централизованно, торжественно и красиво проехать к основной площадке, соблюдая дистанцию и скорость. Спасибо всем властям, которые помогают сопровождать колонну! Все организовано на хорошем уровне.

Какие еще запланированы активности? Яна Саганович:

У нас программа очень хорошая для детей. Есть огромный парк с горками, с аквагримом – это все абсолютно бесплатно. Семьи могут прийти на фестиваль и отдохнуть в полной мере, несмотря на то, что это мотофестиваль.