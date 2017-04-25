Путин, спортсмены и «Титаник». Работы жодинского дзюдоиста-пирографа хранятся в частных коллекциях США и России

Новости Беларуси. Игорь Коперский – тренер-преподаватель по дзюдо специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва города Жодино. По итогам 2016 года он признан «Человеком года», за 9 лет работы подготовил немало победителей и призёров престижных соревнований. Немалых высот достиг не только в профессии, но и в своём увлечении. Игорь Коперский – единственный в Беларуси мастер пирографии. Он создал 180 картин, которые хранятся в частных коллекциях США, России, Беларуси. Почему дзюдо помогает формировать характер и как сделать 10 пирографических картин в год – смотрите в программе «Центральный регион».

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