Как жодинский дзюдоист-пирограф Александру Рыбаку «Национальную библиотеку» подарил

Новости Беларуси. Картина белорусского мастера уехала в Норвегию, рассказали в программе «Центральный регион».

Игорь Коперский, старший тренер-преподаватель по дзюдо специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва г. Жодино:

Когда я выставлялся на «Славянском базаре», в «Городе мастеров», неожиданно я смотрю – людей много, репортёров много и оттуда к «Городу мастеров» идёт, я сразу узнал, Александр Рыбак. Он потихоньку шёл, смотрел и подошёл к моему стенду, и увидел картины.

Говорит: «Я нигде такие картины не видел. В Европе таких картин нет».

И он начал рассматривать. Спрашиваю: «А какая Вам картина нравится?» и он показал на Национальную библиотеку. Я, долго не думая, взял эту картину и говорю: «Я Вам дарю». Он был, действительно, счастлив.