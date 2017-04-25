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Как жодинский дзюдоист-пирограф Александру Рыбаку «Национальную библиотеку» подарил

25 апреля 2017 13:58
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Новости Беларуси. Картина белорусского мастера уехала в Норвегию, рассказали в программе «Центральный регион».

Игорь Коперский, старший тренер-преподаватель по дзюдо специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва г. Жодино:
Когда я выставлялся на «Славянском базаре», в «Городе мастеров», неожиданно я смотрю – людей много, репортёров много и оттуда к «Городу мастеров» идёт, я сразу узнал, Александр Рыбак. Он потихоньку шёл, смотрел и подошёл к моему стенду, и увидел картины.

Говорит: «Я нигде такие картины не видел. В Европе таких картин нет».

И он начал рассматривать. Спрашиваю: «А какая Вам картина нравится?» и он показал на Национальную библиотеку. Я, долго не думая, взял эту картину и говорю: «Я Вам дарю». Он был, действительно, счастлив.

Больше фото и интервью полностью смотрите здесь

# общество # Декоративное искусство # Игорь Коперский

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