Третьяк, Валуев и Домрачева – необычные пирографические потреты жодинского дзюдоиста

Новости Беларуси. Портреты известных спортсменов, выполненные в технике точечно-контурной пирографии, показали в программе «Центральный регион».

Игорь Коперский, старший тренер-преподаватель по дзюдо специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва г. Жодино:

Проявляю в картинах то, что в спорте есть – радость спортивной жизни. Вот называется картина «Мы победили». Это, когда прославленная тройка: Третьяк, Фетисов и Касатонов стали олимпийскими чемпионами. И вот смотрите: они с медалями, какие радостные.

Среди героев его работ: Александр Медведь, Юлия Нестеренко, Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Николай Валуев. Впрочем, есть и картины другой тематики: космос, животные, архитектура, религия.