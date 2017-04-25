«Путин добился всего из-за того, что занимался дзюдо». Портрет президента РФ от белорусского пирографа

Новости Беларуси. Жодинский мастер за 3 месяца сделал портрет Путина в технике точечно-контурной пирографии, рассказали в программе «Центральный регион».

Игорь Коперский, старший тренер-преподаватель по дзюдо специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва г. Жодино:

Владимир Владимирович Путин добился всего из-за того, что он занимался спортом. Именно самбо и дзюдо. Потому что цель, стремление победить в этом виде спорта, и победить именно правильно. Потому что, когда ты на татами выходишь один против одного, и уже никто тебе не поможет, и только надеяться на себя – вот это проявление характера. Поэтому я скажу, что я его отразил, потому что он занимался самбо и дзюдо, где не так уж просто выполнить мастера спорта.