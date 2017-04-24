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Не сидеть без дела: в банке вакансий Бреста около 1500 предложений по трудоустройству

24 апреля 2017 19:17
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Новости Беларуси. За два первых месяца 2017 года почти половина безработных трудоустроились. Тем не менее, до конца решенной эту проблему назвать нельзя. Вопросы занятости местная власть в регионах курирует едва ли не лично, ярмарки вакансий проводятся во всех уголках страны.

Причем, как показывает практика, тематические – когда предприятия одного профиля ищут специалистов – дают даже больший эффект.

Проблемы занятости Брестской области изучили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Вацовский, житель Бреста:
Вот приду, видите – чистота и порядок. Они меня понимают, я их понимаю. Они стараются не мусорить – я стараюсь убирать. Вот и все.

К такому идеальному взаимопониманию Анатолий Вацовский и жильцы окрестных домов пришли в первый же день. Хотя еще не так давно мужчина метался в поисках работы. Самостоятельное сканирование вакансий и частые собеседования ни к чему не привели, мелкими подработками пришлось жить почти год.

Только потом Анатолий решил обратиться к помощи специалистов.

Не сидеть без дела: в банке вакансий Бреста около 1500 предложений по трудоустройству-1

Анатолий Вацовский:
Я зашел во второй кабинет, там полевые работы были, набирали людей. Я говорю, дайте мне оплачиваемую работу. А он мне так заявляет: «Вы ж дворником не пойдете». Я говорю: «Почему бы и нет».

Это как раз тот пример, когда человек нашел свое место. В поисках работы все еще остаются сотни тех, кто и рад бы заполнить еще одну графу в трудовой книжке.

Игорь Козлов, житель Бреста:
Да, нахожусь в поисках работы. Для меня это очень актуально, жизненно необходимо.

Наталья Севко, жительница Бреста:
Чтоб кем-то устроится, не сидеть без дела, как некоторые сидят. Надо работать.

Решение вопроса о трудоустройстве для Игоря, Натальи и остальных безработных – дело времени. Так утверждают в центре занятости. А в качестве нерушимого аргумента – широкий список доступных вакансий.

Не сидеть без дела: в банке вакансий Бреста около 1500 предложений по трудоустройству-4

Михаил Романюк, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома:
Всего в банке вакансий Бреста около 1500 вакансий. Эти вакансии находятся в постоянном движении, постоянно обновляются.

Если оценить долю промышленных предприятий в структуре вакансий, то она занимает около 20%.

Вакансий немало на ярмарках – они сейчас регулярно проводятся по всей стране, не только в Бресте.

Не сидеть без дела: в банке вакансий Бреста около 1500 предложений по трудоустройству-7

Александр Кушнерук, главный инженер строительной компании:
Ищем маляров и штукатуров 5 и 4 разрядов. Набор идет уже второй месяц.

О человеческом капитале, развитии рынка труда, бизнеса и самозанятости говорил глава государства в Послании. Сегодня поиск работы требует активности соискателей – предложений, как правило, больше, чем желающих найти работу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Такая деятельность в стране развернута, в исполкомах созданы комиссии по трудоустройству, в которые может обратиться любой гражданин, и я уверен, ему предложат работу. Предоставлена возможность участия и во временных сезонных работах, в том числе, в составе трудовых бригад.

Но надо привыкать к тому, что не работа должна идти к людям, а люди сами идти за работой.

И это стереотипы, что на биржах труда есть только вакансии по рабочим специальностям. Требуются и офисные работники, и инженеры, есть и предложения для руководящего состава.

Петр Бутрим, СТВ:
Рынок труда меняется ежедневно. Например, за январь и февраль только в Брестском центре занятости нашли работу 2000 человек. Это почти половина из всех, кто сейчас ищет работу.

# Работа в Беларуси # общество # Игорь Козлов # Пётр Бутрим # Фотофакт

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