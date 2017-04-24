Не сидеть без дела: в банке вакансий Бреста около 1500 предложений по трудоустройству

Новости Беларуси. За два первых месяца 2017 года почти половина безработных трудоустроились. Тем не менее, до конца решенной эту проблему назвать нельзя. Вопросы занятости местная власть в регионах курирует едва ли не лично, ярмарки вакансий проводятся во всех уголках страны. Причем, как показывает практика, тематические – когда предприятия одного профиля ищут специалистов – дают даже больший эффект. Проблемы занятости Брестской области изучили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Анатолий Вацовский, житель Бреста:

Вот приду, видите – чистота и порядок. Они меня понимают, я их понимаю. Они стараются не мусорить – я стараюсь убирать. Вот и все. К такому идеальному взаимопониманию Анатолий Вацовский и жильцы окрестных домов пришли в первый же день. Хотя еще не так давно мужчина метался в поисках работы. Самостоятельное сканирование вакансий и частые собеседования ни к чему не привели, мелкими подработками пришлось жить почти год. Только потом Анатолий решил обратиться к помощи специалистов.

Анатолий Вацовский:

Я зашел во второй кабинет, там полевые работы были, набирали людей. Я говорю, дайте мне оплачиваемую работу. А он мне так заявляет: «Вы ж дворником не пойдете». Я говорю: «Почему бы и нет».

Это как раз тот пример, когда человек нашел свое место. В поисках работы все еще остаются сотни тех, кто и рад бы заполнить еще одну графу в трудовой книжке. Игорь Козлов, житель Бреста:

Да, нахожусь в поисках работы. Для меня это очень актуально, жизненно необходимо. Наталья Севко, жительница Бреста:

Чтоб кем-то устроится, не сидеть без дела, как некоторые сидят. Надо работать. Решение вопроса о трудоустройстве для Игоря, Натальи и остальных безработных – дело времени. Так утверждают в центре занятости. А в качестве нерушимого аргумента – широкий список доступных вакансий.

Михаил Романюк, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома:

Всего в банке вакансий Бреста около 1500 вакансий. Эти вакансии находятся в постоянном движении, постоянно обновляются.

Если оценить долю промышленных предприятий в структуре вакансий, то она занимает около 20%. Вакансий немало на ярмарках – они сейчас регулярно проводятся по всей стране, не только в Бресте.

Александр Кушнерук, главный инженер строительной компании:

Ищем маляров и штукатуров 5 и 4 разрядов. Набор идет уже второй месяц.