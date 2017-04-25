«Смотреть этот фильм без слёз не получается». Как Леонардо ди Каприо вдохновил белорусского пирографа

Новости Беларуси. История гибели «Титаника», показанная в фильме Джеймса Кэмерона, потрясла жодинского мастера. Восхитил и талант актёров, исполняющих главные роли, рассказали в программе «Центральный регион».

Игорь Коперский, старший тренер-преподаватель по дзюдо специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва г. Жодино:

Смотреть этот фильм без слёз не получается. Потому что настолько драматичный этот фильм: и любовь, и верность, и подлость, и коварство. И вот, когда они в последний вечер перед катастрофой стояли на краю парохода – вот эта любовная атмосфера схватила за сердце.

И эту фотографию я перевёл в картину.

Виктория Свирская, СТВ:

Фильм Вам нравится, да? Сколько раз пересматривали?

Игорь Коперский,

Два раза пересматривал. Это – фильм века. Настолько вот это драматично. Леонардо ди Каприо так сыграл эту роль – действительно, это жизненно