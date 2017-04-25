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Белорусы отмечают Радуницу

25 апреля 2017 10:50
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Новости Беларуси. День поминания предков. На Радуницу в Беларуси принято после службы в храме посещать могилы близких и родных. Многие, как и наши предки, приносят на кладбище куличи и другие обрядовые блюда. Однако священники напоминают: главное назначение Радуницы – духовная память. О белорусах, которые дороги каждому сердцу, 25 апреля говорили на Восточном кладбище в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Истоки Радуницы лежат еще в языческой традиции, которую со временем адаптировала церковь. В этот день более миллиона белорусов посещают кладбища по всей стране, в том числе размещенные в зоне отчуждения. Начиная с субботы проход и проезд на загрязненные территории разрешен без пропусков, но с обязательной регистрацией на контрольно-пропускных пунктах.

# общество # Пасха

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