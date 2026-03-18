Новости по тегу #Декоративное искусство

Во время летнего отдыха Светлана впечатлилась морем, цветущими полями и благоухающими растениями. Решила создавать природную красоту у себя дома. Семья поддержала креативную идею.
Сегодня существует несколько способов украшения и раскраски пасхальных яиц. Сам процесс их создания стал почти искусством, которое не только развивает творческие навыки и объединяет людей, но и помогает христианам настроить мысли на предстоящий великий праздник.
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