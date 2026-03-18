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Новости по тегу #Декоративное искусство

В ее мастерской более 145 тыс. видов трав – белоруска проводит необычные мастер-классы
18 марта 2026 11:45

В ее мастерской более 145 тыс. видов трав – белоруска проводит необычные мастер-классы

Писанки и битки – о чём рассказывают древние белорусские традиции, поговорили с народным мастером
21 апреля 2025 17:39

Писанки и битки – о чём рассказывают древние белорусские традиции, поговорили с народным мастером

Старинную традицию кружевоплетения возрождают в Копыле. Изделия выглядят трендовыми и модными
16 февраля 2024 18:01

Старинную традицию кружевоплетения возрождают в Копыле. Изделия выглядят трендовыми и модными

В Борисове деревья одели в вязаные наряды
04 января 2024 17:34

В Борисове деревья одели в вязаные наряды

Художник из Сирии превращает повреждённые ковры в произведения искусства
05 октября 2023 08:57

Художник из Сирии превращает повреждённые ковры в произведения искусства

«Варим лозу, чтобы она осталась без кожуры». Узнали у ремесленников, как создаются плетёные изделия
17 июля 2023 15:24

«Варим лозу, чтобы она осталась без кожуры». Узнали у ремесленников, как создаются плетёные изделия

Как сделать оберег из соломы? Посмотрите, как сохраняют традиции плетения в белорусской деревне
23 февраля 2023 13:25

Как сделать оберег из соломы? Посмотрите, как сохраняют традиции плетения в белорусской деревне

Иваново – столица бондарей. Посмотрите, как в местной школе искусств продолжают древнее ремесло
17 января 2023 15:04

Иваново – столица бондарей. Посмотрите, как в местной школе искусств продолжают древнее ремесло

«Минск и минчане» за 14.01.2023
14 января 2023 07:44

«Минск и минчане» за 14.01.2023

Минск и минчане за 07.01.2023
07 января 2023 08:49

Минск и минчане за 07.01.2023

Стол стоит на драконьих лапах, а баня – пиратский корабль. Как мастер сделал из своего участка настоящую сказку?
19 мая 2022 16:03

Стол стоит на драконьих лапах, а баня – пиратский корабль. Как мастер сделал из своего участка настоящую сказку?

Сделали подстаканники из эпоксидной смолы. Художник о преимуществах новомодного материала
09 апреля 2022 13:49

Сделали подстаканники из эпоксидной смолы. Художник о преимуществах новомодного материала