«Будет новый этап для сотрудничества». Что обсудили парламентарии Беларуси и Кубы на встрече?

Новости Беларуси. Межпарламентское сотрудничество, поддержка на международной арене, активизация экономического сотрудничества. Эти и другие вопросы 11 ноября обсудили парламентарии Беларуси и Кубы. Встреча состоялась в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хуан Вальдес Фигероа, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в Беларуси:

С 15 ноября будет новый этап для Кубы для сотрудничества с Беларусью. Поэтому мы сегодня это сделаем вопреки всем тем интересам, которые стараются блокировать Кубу. Более 60 лет на Кубу самая длительная и суровая блокада со стороны США.

Посол отметил, что сейчас самое подходящее время, чтобы начать реализацию тех договоренностей, которые были приняты между главами правительств во время официального визита президента Кубы в Беларусь в 2019 году. В первую очередь это касается импорта и экспорта.