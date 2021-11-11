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«Будет новый этап для сотрудничества». Что обсудили парламентарии Беларуси и Кубы на встрече?

11 ноября 2021 15:36
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Новости Беларуси. Межпарламентское сотрудничество, поддержка на международной арене, активизация экономического сотрудничества. Эти и другие вопросы 11 ноября обсудили парламентарии Беларуси и Кубы. Встреча состоялась в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Будет новый этап для сотрудничества». Что обсудили парламентарии Беларуси и Кубы на встрече?-1

Хуан Вальдес Фигероа, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в Беларуси:
С 15 ноября будет новый этап для Кубы для сотрудничества с Беларусью. Поэтому мы сегодня это сделаем вопреки всем тем интересам, которые стараются блокировать Кубу. Более 60 лет на Кубу самая длительная и суровая блокада со стороны США.

Посол отметил, что сейчас самое подходящее время, чтобы начать реализацию тех договоренностей, которые были приняты между главами правительств во время официального визита президента Кубы в Беларусь в 2019 году. В первую очередь это касается импорта и экспорта.

Сергей Клишевич на встрече парламентариев Беларуси и Кубы: «Это героический народ и героическая страна» – подробнее здесь.

# Международное сотрудничество # общество # Хуан Вальдес Фигероа # Фотофакт

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