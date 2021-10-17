Пустые прилавки и газ почти по цене золота. Справятся ли Украина и ЕС с кризисом и какая здесь роль Беларуси?

Коллективный Запад, по всей видимости, справляться сообща с назревающим экономическим кризисом не планирует. В Европарламенте уже слышны разногласия по газовому вопросу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Напомним, больше месяца голубое топливо для западных стран фактически на вес золота. Энергетические запасы Европы обещают демократам непростую зиму. В Великобритании продовольственный коллапс: пустые полки в магазинах, без школьных ланчей остались маленькие англичане. А украинцы с ужасом ждут октябрьских жировок. Как Европа докатилась до газового дефицита, на чью трубу надеется Европарламент и кто может помочь замерзающим жителям Старого Света? Кризисный обзор от Ксении Худолей.

Я настроен пессимистично. Мне кажется, точно будет нехватка продуктов, поэтому мы уже начали закупаться к Рождеству, купили продукты и положили их в морозилку.

Что я могу сказать? Мы находимся в кризисе, приходится мириться с этим, покупать чуть больше, чем обычно, молиться и надеяться на лучшее. Пустые полки в супермаркетах, покупательская истерия «про запас» и ничего внятного от официальных властей – не такой осени наверняка ждала Великобритания. Но продовольственный кризис настиг англичан сразу вслед за энергетическим (ждать иного было бы даже глупо).

Поставить продукты первой необходимости в магазины и школы некому – топлива для продуктовой логистики попросту нет. Из-за нехватки природного газа уже закрылись несколько крупных заводов, на очереди на выбывание из промышленной жизни производства стали, стекла, бумаги и керамики. А с приходом холодов в ауте может оказаться и пищепром (энергоресурса потребуют в квартирах и домах).

Одиноко ли Королевство в своей беде? Едва ли. Газовый страйк выбил из равновесия весь Евросоюз. Впереди у «демократов» очень интересная зима.

Тьерри Бертон, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка:

Однозначно нужно сохранять атомную энергетику. Те, кто думают, что можно совершить зеленый безуглеродный переход без ядерной энергетики, ошибаются. В Великобритании ситуация катастрофическая. Они сильно зависят от ветряной энергетики, и сейчас у них нет ветра. В целом по Европе за последние шесть недель было выработано меньше энергии от ветряных установок, чем предполагалось. Ксения Худолей, корреспондент:

В переводе со «скользко дипломатического». Еврокомиссар фактически заявляет: закрывая атомные станции, бездумно резко переходя на альтернативную энергию и вставляя палки в колеса российскому «Северному потоку – 2», Европа сама себе «отрубила руки». После снятия локдаунов Запад бросился поднимать с колен свою промышленность и быстро израсходовал запасы дешевого газа. А когда солнышко и ветерок отказались сотрудничать с ветряками и батареями «зеленых» европейцев, наступил энергетический шок. Все побежали на рынок за газом, а там – неприятный сюрприз.

С января цена на газ в Европе выросла на 250 %. В начале октября она побила рекорд, установив новый максимум на уровне 1 200 евро за 1 000 кубометров. Путин предложил Европе увеличить поставки в пределах разумного («Газпром» ведь тоже не резиновый). А Байден весело наблюдает со стороны и готов продавать по рыночной заоблачной цене. Виктор Саевич: коллективный Запад перестаёт быть коллективным, сейчас каждый выживает сам по себе – подробнее здесь.

Ксения Худолей:

Заботу европейских товарищей уже почувствовала на себе Украина, которая громко (под крылом США, конечно) кричала об энергетической независимости от России. Выяснилось, что все это время Украина пользовалась транзитным российским газом, идущим в Венгрию (доплачивая за голубое топливо 20-30 % сверху). Теперь ближайшие 15 лет Россия будет поставлять Будапешту газ напрямую.

Чем будет топиться «независимая», одному Зеленскому известно (и то вряд ли), учитывая, что все его жалобы на контракт Москва–Будапешт Европарламент проигнорировал. А собственного электричества у них с гулькин нос, да и счет украинским запасам угля идет не на месяцы, а на дни.

Алексей Кучеренко, народный депутат от партии «Батькивщина»:

Министр заявлял, уверял неделю назад, что нам не нужно будет обращаться к Беларуси. Но есть все предпосылки ожидать, что нужно будет обращаться к Беларуси. Будут важные переговоры. Это не та ситуация, как год назад, когда у нас были еще более-менее нормальные отношения. Политолог: «Если Беларусь будет выдвигать политические требования, основная часть граждан Украины их поймёт и одобрит». Читайте здесь. Сегодня в подземных газовых хранилищах Европы не хватает примерно 25 миллиардов кубометров газа. Отовсюду слышны возмущения местных чиновников и депутатов. Скоро бить тревогу начнут замерзающие люди, вынужденные к тому же зимовать в продуктовом дефиците.