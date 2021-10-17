Политолог: «Если Беларусь будет выдвигать политические требования, основная часть граждан Украины их поймёт и одобрит»

Пока Украина живет в «пузыре» большого обмана и хранит молчание, не обращаясь за электричеством к Беларуси, школы и университеты перевели на удаленку, прикрываясь коронавирусом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На фасаде каждой многоэтажки висят промальпинисты, в ускоренном темпе утепляя квартиры. А все украинцы с ужасом ждут октябрьских жировок.

Михаил Чаплыга, политолог (Украина):

Касательно электроэнергии, реально единственное, что мы можем, – быть подключенными к общей сети с Россией и Беларусью. Если мы отключаемся, уходим на Европу, у нас тут же ложится промпроизводство, сразу, и у нас тут же начинаются бунты, потому что эту цену за электричество мы не заплатим. И теперь действительно нужно идти договариваться. Это уже будет не коммерческий договор, потому что после всего того, что власть Украины сделала по отношению к Беларуси, естественно, вопрос становится политическим. Я не знаю, как себя поведут власти Беларуси, но на месте властей Беларуси я бы действительно ставил условия касательно снятия запретов на полеты, снятия многих других запретов и санкций. По крайней мере, нужно обсудить эту ситуацию.

Что самое удивительное, основная масса граждан Украины с удовольствием это поддержит, потому что до сих пор никто не понимает, почему у нас сложились такие паршивые отношения сейчас с Беларусью, и в чем, собственно говоря, вина Беларуси. На этот вопрос ответа нет. Власти не могут коммуницировать это собственным гражданам. И если Беларусь будет выдвигать политические требования, основная часть граждан Украины их поймет и одобрит.