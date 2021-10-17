Виктор Саевич: коллективный Запад перестаёт быть коллективным. Сейчас каждый выживает сам по себе

С января цена на газ в Европе выросла на 250 %. В начале октября она побила рекорд, установив новый максимум на уровне 1 200 евро за 1 000 кубометров, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Путин предложил Европе увеличить поставки в пределах разумного («Газпром» ведь тоже не резиновый). А Байден весело наблюдает со стороны и готов продавать по рыночной заоблачной цене. При этом коллективный Запад в ярости вешает всех собак на голодную Великобританию. Так что же будет дальше? Ксения Худолей, корреспондент:

США и Европа вышли на тропу войны фактически с Великобританией. Чем это грозит в ближайшие месяцы?

Виктор Саевич, магистр политических наук:

Дело в том, что так называемый коллективный Запад перестает быть коллективным. Когда Запад столкнулся с большими трудностями, сейчас каждый выживает сам по себе. Поэтому мы увидим жесточайшие конфликты между разными группами западных стран. В первую очередь, конечно, Соединенные Штаты – они будут тянуть одеяло исключительно на себя. Британия оказывается в самой тяжелой обстановке, потому что, выйдя из Евросоюза, она, по сути дела, остается одна. Европа помогать ей абсолютно не будет. Европа будет постоянно конфликтовать не только с Британией, но и с Америкой, потому что ей надо как-то выживать в этой тяжелой ситуации.

Ксения Худолей:

Поведение Европы агрессивное в нашу сторону. Уже очевидно, они не собираются менять этот вектор. Как вам кажется, пожалела Европа о введенных в сторону Беларуси санкциях? Виктор Саевич:

Абсолютно очевидно: для того чтобы Европе остаться на плаву, пережить тяжелую зиму, эти санкции Европе абсолютно не нужны. Республика Беларусь при любых санкциях не только выживет, но и продолжит развиваться, потому что у нас крепкое Союзное государство. Да, у нас будут какие-то трудности, проблемы, но мы их все преодолеем. А вот Европа из-за своей такой, мягко скажем, неумной политики будет переживать очень тяжелые моменты.