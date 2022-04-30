Умная логистика и кукурузные ставки. Как работают белорусские сельхозпредприятия в условиях санкций?

Новости Беларуси. Снижение издержек производства молока умной логистикой и кукурузные ставки на новый агросезон. Сельхозпредприятия сегодня учатся вести дела по-новому на фоне рисков на внешнем контуре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Защита растений, запчасти к технике, семена – позиции, за которыми сейчас пристальное внимание аграриев: нюансы в закупках, транспортировке и игры на курсе. В хозяйстве «Агро-сад Рассвет» Брестского района обо всем позаботились по-хозяйски и с разумным подходом. Кристина Протосовицкая продолжит.

Кукуруза недостаточно умывается солнцем – этот год оттягивает тепло для аграриев. Сев янтарной культуры в хозяйстве «Агро-сад Рассвет» планируют завершить за 10 дней. Из 3 000 сельхозугодий на кукурузу отводят 600. На скромных площадях нужна эффективность. Риски высоки: на 100 гектаров приходится больше 40 буренок. Ставка на импортные и отечественные семена – один к одному.

Олег Циолта, главный агроном сельхозпредприятия «Агро-сад Рассвет»:

Нам нужно каждый год получить необходимое количество для них силоса и зерна для производства комбикорма. Поэтому мы делаем ставку частично на сорта импортной селекции, чтобы уже иметь какую-то стабильность.

Кормов в хозяйстве достаточно – прошлогоднего запаса хватит до 1 января. Для нового урожая по-хозяйски впрок уже приобрели более 105 % минеральных удобрений.

Большинство предприятий закупают новую технику по льготной системе – в лизинг. В этом году объемы сократились. Но обновление техники прошлых лет позволяет 2-3 года работать без сбоев. Что касается запчастей, поставщики перешли на работу по предоплате – это более жесткие рамки. Но исполнимые.

Василий Желенговский, директор сельхозпредприятия «Агро-сад Рассвет»:

Самое главное – это своевременный ремонт, обслуживание, что позволит держать технику в надлежащем состоянии.

Александр Хомич, главный инженер сельхозпредприятия «Агро-сад Рассвет»:

Из последних приобретений – мы приобрели погрузчик, трамбовщик «Амкодор 352». Планируется по лизингу получение зерноуборочного комбайна КЗС-1218, ну и обновили существенно кормозаготовительную технику.

60 % выручки в хозяйстве приходится на молочное животноводство. Уже семь лет производят молоко только класса экстра. Одна буренка дает почти 9 тонн молока. Сейчас завершают модернизацию комплекса, где появится новый телятник по доращиванию. Все этапы воспроизводства стада будут проходить на одной площадке, что разумно по логистике и сэкономит средства. Рост к прошлому году в производстве молока на 3 %.

Василий Желенговский:

Молоко все забирается, покупается перерабатывающим предприятием, то же самое и по мясу. И происходит, самое главное, вовремя расчет, что позволяет платить вовремя заработную плату.

Садоводство хоть и не основной актив хозяйства, но его поддерживают. Рентабельность яблочного дела на уровне 5 %. В прошлом сезоне заработали и на экспортной выручке.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

В этом году сады в Беларуси зацветают позже обычного. 200 яблочных гектаров, чтобы каждый был со своим краснощеким фруктом. Но прежде чем получить большой урожай, проходит большая работа садоводов. Защитить деревья от вредителей нужно буквально до появления первых листьев.

Для обработки используют комбинацию из европейских, российских и белорусских препаратов – закупить удалось все, несмотря на опасения.

Николай Остапович, управляющий отделением садоводства сельхозпредприятия «Агро-сад Рассвет»:

Немножко мы скорректировали обработки, уменьшили стоимость обработок на гектаре, но, в принципе, думаю, обработку сделаем качественно.