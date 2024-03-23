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Пустовой: вокруг весна, а десятки жертв теракта в Подмосковье её не увидят

23 марта 2024 18:15
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Авторская журналистика. Рубрика Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пустовой: вокруг весна, а десятки жертв теракта в Подмосковье её не увидят-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Вокруг весна, а десятки жертв вчерашнего теракта в Подмосковье ее не увидят. Вокруг весна, а тысячи и тысячи погибших на славянском фронте ее не увидят, с обеих сторон славянского фронта. Аспид западной политики заполз, так заполз в середину славянской цивилизации, ужалил, да так ужалил. Столько уже слов сказано, столько цветов возложено.

Сделаны ли выводы, белорусы, мы помолчим в память о жертвах вчерашних и вообще. Мы помолчим и подумаем, от чего мы убережены.

О главном. В смысле Первом. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.

Так вот, уважаемые белорусы, вам постоянно говорят и показывают. Давайте придем в себя, поймем, пока не поздно. Наша страна действительно другая. И как ее сохранить – забота каждого из нас. Вот как дипломатично подчеркнул Президент в напутственном слове к парламентариям.

Лукашенко: белорусы ощущают себя в безопасности, не боятся за жизни родных и близких.

Если эра и философия общественного эгоцентризма мешает нашей безусловной любви к Родине, а безусловная любовь бывает только к родителям, Родине и детям – это базовая настройка человека. Хорошо, будем исходить из шкурного отношения к действительности. Самая безопасная и комфортная среда создана именно здесь в нашей Беларуси. Не в той невероятно эфемерной и не в той в каком-то новом государственном формировании. А именно здесь и сейчас. Наша модель выстроена под человека. Но она и создала человека, которому все должны.

Президент: обновленная Конституция создавалась народом для себя, для народа – это самое главное. Подробности.

Пустовой: вокруг весна, а десятки жертв теракта в Подмосковье её не увидят-4

Евгений Пустовой:
Издержки социально ориентированного государства. И особенно представителям моего постсоветского поколения с мультипликационным восприятием мира по диснеевским историям, голливудским грезам и шопинговому туризму, которым не комфортно говорить Батька – именно мы все еще продолжаем взрослеть до чувства себя нацией, до ответственности. Вот те обещанные перемены. Политические. Вместе с распределением ролей по этажам вертикали власти возрастает и ответственность. И перед страной, и перед самим собой.

Подробности в сюжете.

# «Политика без галстуков и купюр» # общество # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко

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