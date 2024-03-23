Пустовой: вокруг весна, а десятки жертв теракта в Подмосковье её не увидят

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Вокруг весна, а десятки жертв вчерашнего теракта в Подмосковье ее не увидят. Вокруг весна, а тысячи и тысячи погибших на славянском фронте ее не увидят, с обеих сторон славянского фронта. Аспид западной политики заполз, так заполз в середину славянской цивилизации, ужалил, да так ужалил. Столько уже слов сказано, столько цветов возложено.

Сделаны ли выводы, белорусы, мы помолчим в память о жертвах вчерашних и вообще. Мы помолчим и подумаем, от чего мы убережены.

О главном. В смысле Первом. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.

Так вот, уважаемые белорусы, вам постоянно говорят и показывают. Давайте придем в себя, поймем, пока не поздно. Наша страна действительно другая. И как ее сохранить – забота каждого из нас. Вот как дипломатично подчеркнул Президент в напутственном слове к парламентариям.

Лукашенко: белорусы ощущают себя в безопасности, не боятся за жизни родных и близких.

Если эра и философия общественного эгоцентризма мешает нашей безусловной любви к Родине, а безусловная любовь бывает только к родителям, Родине и детям – это базовая настройка человека. Хорошо, будем исходить из шкурного отношения к действительности. Самая безопасная и комфортная среда создана именно здесь в нашей Беларуси. Не в той невероятно эфемерной и не в той в каком-то новом государственном формировании. А именно здесь и сейчас. Наша модель выстроена под человека. Но она и создала человека, которому все должны.