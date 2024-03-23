Самолёты из Гомеля уже летают в Санкт-Петербург – впечатления первых пассажиров

Развитие пассажирских авиаперевозок в регионах продолжается. Из Гомеля запустили регулярные рейсы в Санкт-Петербург, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самолеты будут курсировать туда и обратно три раза в неделю. О первых впечатлениях пассажиров и дальнейших планах по освоению воздушного пространства. Воздушный путь связал северную столицу России с юго-востоком Беларуси – из Гомеля запустили регулярные авиарейсы в Санкт-Петербург.

Полеты по новому направлению будут выполнять три раза в неделю – по вторникам, пятницам и воскресеньям. Стоимость авиабилетов приравняли к железнодорожным. Так, за билет без багажа пассажир отдаст примерно столько же, как за поездку в плацкартном вагоне. Если с кладью, то как в вагоне-купе.

Евгений Касюра, заместитель председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга (Россия):

В дальнейшем мы ждем, что будет прямой рейс между Санкт-Петербургом и Брестом. Мы очень ждем, мы знаем, что вопрос прорабатывается. В апреле в Москве первый рейс, скоро, надеюсь, будет у нас.

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Санкт-Петербург и Гомельскую область связывают несколько соглашений о сотрудничестве. Самые перспективные из них – в машиностроительной и туристической сферах.

Проект по восстановлению пассажирских перевозок из аэропортов областных центров Беларуси стартовал в конце прошлого года с открытия рейса Гомель – Москва. За 5 месяцев в нетуристический сезон этим маршрутом воспользовалось более 10 тысяч пассажиров. Такой интенсивной загрузки местного аэропорта не было с начала 1990-х.