Кухарев рассказал, сколько обошёлся Минску переход на артезианскую воду

Двухмиллионный Минск начинает Год благоустройства с новости, которую ждали давно. И это новость, которую можно попробовать на вкус – как говорится, почувствуйте разницу. Главный город страны полностью переведен на водоснабжение из подземных источников. Участие в торжественном пуске артезианской воды принял Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шутка о том, что Минск – большая деревня, сегодня приобрела менее юморной характер, поскольку условия в жизни, к счастью, не в каменных джунглях белорусской столицы, но в двухмиллионном мегаполисе стали более экологичными. Спуском новой насосной станции в Щомыслице завершился масштабный проект по переводу всех жителей города на воду из подземных артезианских источников. Раньше такой роскошью могли похвастаться далеко не все. А районы города, самые крупные, Московский и Фрунзенский, на минуточку, 800 тысяч человек, смирялись с той водой, что из открытых источников. Мягко говоря, не артезианской. Автоматы с водой, у дома или бутилированная для них больше не необходимость, а прошлое. Теперь открывай кран да пей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы ведь могли запросто обходиться тем, что есть. Мы берем чистую воду из-под Вилейки. Это десятки километров. Мы ее провели. Минское море. Это переброска воды. Канал построили в советские времена. У нас была хорошая вода. Но мы сделали вообще отличную воду. Теперь Минск живет, как любая деревня. А в деревне все живут из скважины.

Слова Президента подтверждает реакция в соцсетях и домовых чатах. У кого они есть, знают: о хорошем, там редко пишут. Но сегодня тот самый случай. С учетом того, в какую копеечку обошлось бюджету и какая за этим стоит работа, почти космос.

Александр Лукашенко:

Мы очень много говорим о космосе, спутниках, о полетах, атомных станциях. А этот проект сравним с тем, но еще важнее для минчан. Все-таки треть нам недоставало. И почти половина населения у нас не имела артезианской воды. Хотя переживать и париться, что у нас там воду приводили в порядок, очищали и использовали из поверхностных вод – в этом проблем никаких нет. Так весь мир живет.

Владимир Кухарев не без гордости рассказывает о проделанной работе. Шутка ли, за пару лет пробурили без малого 9 десятков скважин, еще 4 десятка перебурили, переложили коммуникации, еще и сэкономили. Но не на качестве жизни белорусов.