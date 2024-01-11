Пустовой: столько братьев-россиян приехало отмечать Новый год в Беларусь. Они ценят нашу безопасность

Григорий Азаренок, СТВ:

Новый информационный этап. Ведь даже кадров того совещания главы государства с докладами силовых структур не показывали. Но информационного сообщения хватило о том, что все силовики пришли 31 декабря утром к Президенту. Глава государства сказал, чтобы все было в порядке. И все было в порядке. Это же вот так теперь работает. Практическая профилактика.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Это просто невидимая рука государства. Ни рынка, а государства. Что касается безопасности, к нам столько наших братьев-россиян приехало отмечать Новый год. Значит, это говорит о том, что они ценят нашу безопасность в Беларуси во время новогодних, рождественских праздников. Поэтому это лучший показатель того, что у нас в стране мирно, спокойно и безопасно. У нас светло на улице от иллюминации, а не от взрывов и чужих ракет. Вот и все. Поэтому вот это все и есть безопасность – от пограничника, который на первых пядях земли, до главы Совбеза.

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