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Здесь танцевал сам Николай II. Рождественские бал прошёл в усадьбе под Могилёвом

11 января 2024 19:15
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Новая красивая традиция, положенная Президентом, рождественские балы, охватила всю Беларусь. Акция «От всей души» продолжает свой путь и зажигает маяки заботы и внимания в разных уголках страны. Первый рождественский бал прошел в агрогородке Дашковка. Его участниками стали три десятка пенсионеров всего Могилевского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь танцевал сам Николай II. Рождественские бал прошёл в усадьбе под Могилёвом-1

Такого количества гостей усадьба Жуковских в агрогородке Дашкова не видела много лет. Поместье словно вернулось в родную эпоху, когда шелест платьев и ритмичные па были неотъемлемой частью его жизни.

Здесь танцевал сам Николай II. Рождественские бал прошёл в усадьбе под Могилёвом-4

Юлия Мычка, корреспондент:
Место для бала было выбрано не случайно. Усадьба Жуковских – настоящая историческая ценность. С настоящей лепниной и паркетом, на котором танцевал сам Николай II.

Здесь танцевал сам Николай II. Рождественские бал прошёл в усадьбе под Могилёвом-7

Элегантные дамы и галантные кавалеры. В ритме вальса сегодня кружится «серебряная молодежь». Рождественский бал открывает двери для тех, кто впервые коснется танцевального паркета. А это 15 пар пенсионеров из разных уголков Могилевского района. Большинство гостей в прошлом – работники аграрной отрасли. Овощевод Надежда Прокопова со своим спутником Николаем Вавиловым из агрогородка Кадино последние несколько дней увеличены непривычными хлопотами: реверансы и штрихи к образу заняли у пары несколько вечеров.

Здесь танцевал сам Николай II. Рождественские бал прошёл в усадьбе под Могилёвом-10

Надежда Прокопова, жительница агрогородка Кадино:
Это же бал. Это же так красиво, так интересно. Во-первых, очень красивые люди в таких красивых костюмах и прическах. Все очень замечательно.

Здесь танцевал сам Николай II. Рождественские бал прошёл в усадьбе под Могилёвом-13

Многодетная мама Юлия Ратникова из агрогородка Княжицы воспитывает шестерых детей. На рождественском балу ее сопровождает младший сын Алексей. Именно он помогал маме освоить танцевальные приемы вальса.

Здесь танцевал сам Николай II. Рождественские бал прошёл в усадьбе под Могилёвом-16

Юлия Ратникова, жительница агрогородка Княжицы:
Я специально готовилась, два дня выбирала платье, чтобы быть самой очаровательной на балу.

Здесь танцевал сам Николай II. Рождественские бал прошёл в усадьбе под Могилёвом-19

Видеть маму такой красивой и счастливой – особое удовольствие. Семья говорит спасибо главе государства за красивую традицию, которая объединяет поколения.

Подробнее в видео.

# Благотворительная акция # общество # Юлия Мычка

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