О смерти, большой семье и дружбе с Николаем Лукашенко. Интервью с директором интерната для пожилых

Новости Беларуси. В программе «Тайные пружины политики 2.0» директор дома-интерната для пенсионеров и инвалидов Наталья Зычкова. Григорий Азаренок, СТВ:

Скажите, пожалуйста, я здесь гуляю, смотрю на проживающих, смотрю на персонал… как сказали бы в советское время, здесь уже социализм наступил. Какая у вас философия? Какая у вас, если угодно, идеология управления этим коллективом и создания здесь такого вот, если хотите, идеального места? «Принцип работы моей – это создать такие условия, где, как в большой семье, было бы комфортно»

Наталья Зычкова, директор ГУ «Дом-интернат для пенсионеров и инвалидов»:

В какой семье вы хотели бы вырасти? В семье, где много детей или где мало? Задумались, да? Так сложилось в моей жизни, что я всегда была где-то педагогом, руководителем, и я видела, что человеку нужен другой человек. И чем больше семья, чем больше детей в семье, то там больше доброты и любви. И поэтому принцип моего… не хочу сказать, управления, а даже и жизненный принцип, принцип работы моей – это создать такие условия, где, как в большой семье, было бы комфортно, уютно. Было много добра, любви, заботы. И ни в коем случае никакого предательства. А если кто-то и ошибся, значит, просто понять, простить и пойти дальше жить. Но всем вместе, как семье. Команда семейная. В нашем учреждении сегодня, я думаю, что я могу сказать с гордостью: коллектив всех работников, коллектив проживающих (это очень много людей получается в целом) – мы живем одной большой семьей. Григорий Азаренок:

И это заметно, знаете. Даже в коридоре встречаю – сегодня я здесь ходил, смотрел – и вот просто когда кто-то из персонала встречается с кем-то из проживающих, видно, что люди друг друга очень хорошо знают и очень тепло друг к другу относятся. Могут и пошутить друг над другом, и пообщаться. «Мы знаем, когда у кого день рождения, когда у кого какой-то праздник» Наталья Зычкова:

Это не секрет. Во-первых, каждый человек, который у нас сегодня проживает – это 364 человека – это отдельная история. Вы уже сами, когда побыли у нас, немножечко с некоторыми жизненными историями познакомились. Зная историю каждого человека, хочется просто… Мы знаем, когда у кого день рождения, когда у кого какой-то праздник. Всегда идем по коридору – мы даже порой не замечаем, что кто-то посторонний пришел. Мы как в семье: «Привет», «Доброе утро», «Как дела?», «Поздравляем», «Как у тебя получилось?», «А у меня так получилось». Понимаете, именно по-семейному. Вот так хочется, чтобы такие отношения у нас были между людьми в нашей стране и в целом мире. Григорий Азаренок:

У обывателей такое представление об интернате, если называть это учреждение, что это где старики поели и смотрят телевизор. Я однажды спросила у проживающей: «Хочется умереть?»

Наталья Зычкова:

Соглашусь. Темные стены, каждый в своей кровати смотрит телевизор – в лучшем случае. А тут нет. Григорий Азаренок:

Песни, ремесло, картины, библиотеки, общение, ферма. Потрясающе просто. Наталья Зычкова:

Есть выбор. То есть каждый человек уже для себя выбрал. Или он утром после завтрака идет в тренажерный зал (обязательно), либо на гимнастику, либо на занятия спортом. А если утром рано вы приедете, в семь утра – вы увидите, как у нас люди утром занимаются ходьбой. И когда я в семь утра приезжаю, они приветствуют, говорят: «Спорт – это главное». Я согласна с ними. И у нас в основном возраст – 82 и старше. Если мы скоро будем в декабре отмечать 102 года нашей проживающей, это говорит о том, что… Я однажды спросила: «Хочется умереть?» Подумала-подумала. Раньше когда-то мне отвечали: «Да, наверное, детка, хочу». А сейчас: «Нет, хочу посмотреть, что будет дальше». Григорий Азаренок:

Побывав здесь, понимаешь, что такое государство. Я просто боюсь представить, какие средства нужны для такого обеспечения. Не только средства – это же и человеческий ресурс, и моральный, и столько всего. И здесь – казалось бы, сухая строчка – социальное государство наполняется жизнью. «Мы на интуитивном уровне присматриваемся: а сможет ли этот человек работать здесь?» Наталья Зычкова:

Согласна с вами, что материальная сторона должна быть не последней. И отдать должное нашему государству. Нашей стране повезло с руководителем. И сегодня содержание человека, который проживает в этом доме, стоит более 1 500 тысячи рублей. Это достаточная сумма. Но я соглашусь с вами, что немаловажен человеческий ресурс. Люди, которые приходят сюда устраиваться на работу – мы на интуитивном уровне присматриваемся: а сможет ли этот человек работать здесь? Ведь даже простым заведующим складом – это не просто прийти на склад, выдать и обратно. Нет. Ты общаешься с большим количеством людей, которые здесь проживают. И от того, как ты с ними будешь вести, зависит и твое состояние души, и – самое главное – состояние души самого человека. Это наша задача сегодня, чтобы внутренний мир нашего человека, который здесь проживает, был спокоен.

Григорий Азаренок:

Да, кстати, вы находитесь в Минске, в огромном мегаполисе, но, когда переходишь забор, как будто оказываешься где-то далеко за столицей. Наталья Зычкова:

Я всегда называю этот дом, и я работала 11 лет в детском доме-интернате, знаете, как маленький Ватикан в большой стране. У нас как маленькая страна своя. И действительно, вы правы: выходишь за ворота, за КПП и, кажется, совсем другой мир. Григорий Азаренок:

У дома сложились уже традиционные хорошие отношения с главой государства, с его сыновьями.