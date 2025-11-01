Выгодно и рационально – Беларусь все активнее переходит на местные виды топлива

Беларусь все активнее переходит на местные виды топлива – и делает это с ощутимой выгодой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 40 районах страны доля локальных энергоресурсов превышает 70 %, а в некоторых уже приближается к 100. Перевод котельных на местные виды топлива в сочетании с их техническим перевооружением позволяет добиться двойного эффекта: уменьшения зависимости от импортного газа и повышения экономической эффективности генерации тепла. Как быть в плюсе, когда за окном минус – узнавали наши корреспонденты.

Агрогородок Слобудка – пример, где собрали выгодное комбо. Вскоре здесь запустят котельную на пеллетах, а всего в километре – свой перерабатывающий завод. Поручение Президента – активно использовать потенциал производственных площадок во благо небольших населенных пунктов. Тепло для домов примерно тысячи жителей будут вырабатывать современные котлы. При пиковой нагрузке потребность в пеллетах составит 6,5 тонны в сутки, при том что мощность завода – до 70 тонн. Не сравнятся и условия труда – отныне не кочегар, а оператор, который лишь следит за процессом.

Отходы – в доходы. В производство пеллет идет все, что остается от деревообработки: опилки, стружка, одним словом – некондиция. В стране 64 пеллетных производства мощностью 900 тысяч тонн. Только в Брестской области котельных на этом виде топлива 30. Сегодня приобретают местный энергоресурс не только ЖКХ, но и цементный завод, сельхозпредприятия, фермеры для теплиц и частные домовладельцы.

Виктор Корниенко, директор Пружанского лесхоза:

Просчитывали такой вариант. Для физлица примерная стоимость тонны пеллет – 200 рублей. Из них 150 дотирует государство. То есть 50 рублей стоит тонна пеллет. На прохождение отопительного сезона нужны 4 тонны. Это 200 рублей. Отопительный сезон на газу и электричестве кто-то сможет за 200 рублей пройти? Никто не сможет. Единственная затрата – это первоначальная установка пеллетного котла. Но тут тоже государство помогает, до 45 % дает дотацию.

Стоимость – не единственное преимущество таких гранул. Пеллеты компактные, экологически чистые, от них меньше золы. В стране объем потребления местных энергоресурсов в течение года эквивалентен 3 миллиардам кубометров природного газа. Доля пеллет пока занимает около процента, но динамично растет.