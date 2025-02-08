Пустовой: после победы хмелеют даже самые стойкие генералы, но Лукашенко из другой плеяды политиков

Вместо теплой ванны – холодный душ. Революция вертикали – что изменится во власти на местах? USAID все. Что дальше? И почему при глубинном Трампе Беларуси нужен коллективный Лукашенко? Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Говорят, удержаться на высоте сложнее, чем преодолеть путь к ней. Это и про Победу которой в этом году 80, и про победу, которую белорусское общество одержало в конце января. О главном. Смыслах и Первом. «Политика без галстуков и купюр», Пустовой на СТВ. Повестка недели вмещает сразу три важных направления: внутриполитическое, экономическое и ментальное. Начнем со встречи с доверенными лицами. На ней Президент сказал емко и кратко. Торжественно-праздничное «спасибо» из уст Первого еще прозвучит на инаугурации. А сейчас – сразу за дело. Такой тон деловой риторики встрече-совещанию задал Президент. Это ответ власти требованиям времени, это и отражение управленческого настроя самого Лукашенко. С 26 января в графике Первого, можно сказать, не было даже паузы, чтобы отметить победу. Лукашенко: ждали, что я умру, больной – выборы прошли, оказывается, не больной. Подробнее.

Евгений Пустовой:

Простите за каламбур, но избранный Президент живее всех живых. Это те, кто его хоронил, впрочем, уже не раз свою политическую несостоятельность, доказывали это на маршах «в Курапаты – на пагост». И они каждый раз заново пытаются вытянуть все тот же скелет, но в новой упаковке, из старого скрипящего шкафчика с именной биркой «рада у выгнанні». А Беларусь – это о жизни! Не подвести весенние настроение общества на новый урожай – вот задача от Первого. Лукашенко: мы должны людям, как бы ни было сложно, ответить на их ожидания. Перед встречей с доверенными лицами у Первого состоялся разговор с генеральным прокурором. Андрей Швед возглавляет систему, которая смотрит за единообразным и точным соблюдением законодательства в стране. И в этом процессе главный прокурор страны непоколебим: всегда докладывает главе государства объективную картину, невзирая на должности и регалии. Законы отражают времена, и являются нормотворческой реакцией на вызовы и угрозы. Самый унифицированный нормотворческий документ не может учесть всех нюансов. Задача Президента на эту пятилетку – максимально приблизить белорусское законодательство к категориям высокой морали – справедливости. Лукашенко пообещал сохранить диктатуру порядка, справедливости и уважения к человеку.

Евгений Пустовой:

Государева мировоззрения Президент ждет и от доверенных лиц. Быть людьми Президента – беспристрастно и честно информировать Первого о мерах, которые он должен принимать. Что называется, общественно-консультативный совет при Президенте. Лукашенко – доверенным лицам о работе с людьми: вас должно быть везде много – вот ваша задача. Красивой картинки не будет. Будет реальная. И как говорят оппоненты, «теплой ванны» для Лукашенко создать не получится. Он сам в ней не собирается находиться. Если честно, то после ошеломляющей победы обычно хмелеют даже самые стойкие генералы. Уникальность Лукашенко в том, что он-то из другой плеяды политиков. Неугомонных. Это можно хотя бы увидеть и понять по тому, как он держит молодежную аудиторию: для них он свой – эту энергию жизни подделать нельзя. Скучать Президент не дает даже госслужащим самой молодой формации – поколению независимой Беларуси. Что называется, держит в тонусе, под холодным душем. Как пример, два важных документа, которые в своих портфелях унесли на доработку профильные министры. Речь о государственной инвестиционной программе и новых полномочиях для руководителей вертикали базового уровня.

Евгений Пустовой:

Все знают: Лукашенко не терпелив к одному мнению или позиции – надо услышать доводы всех, чтобы принять лучшее из возможных решений. Прослеживается белорусоцентричность. И сейчас это не про идеологию. А про модель принятия решений. Вот если честно, задача этой пятилетки – регионы. У нас никогда деревня не была за бортом государства. Язык власти даже избегает слово «провинция». Но столица у нас – светоч. Регионы должны еще себя показать. Не до конца задействован региональный потенциал. А в этом скрыт контекст. Первое, посыл предвыборной программы Президента – сильные регионы. Второе, Беларусь – страна территорий равномерного развития. Поэтому первое – опять же, это замечания от Первого. Инвестиционная программа учитывает запросы регионов. И стала приземленнее. То, что говорил Президент: делать то, что у нас получается. А вот экономика постмодернизма может полететь в тартарары вместе с крахом философии модернити, что уже чувствуется. А мы будем строить-созидать. Ожидается реконструкция трасс: главной дороги Полесья Кобрин – Гомель и автомагистрали Минск – Витебск. Не забыли и про региональною логистику, дороги с буквенным обозначением «Р»: Лепель – Полоцк, Слобода – Новосады. В этом году мы будем наводить мосты через Сож и Припять, отметим новоселье больниц, школ и спортивных площадок. Преимущественно в регионах. И арендное жилье под специалистов.