Пустовой: «Польша сейчас границы закрыла. На замок. Европейский рай. Или концлагерь, где вербует на войну»

Как пандемия связана с СВО, а философия лавочника – с утратой государственности? И кто все снова и снова решит? И как рай для беглых резко превратился в концлагерь? Факты в «Политике без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

В интересное время живем. В спрессованное. Настолько, что взмах крыла каждой бабочки порой судьбоносен. Действительно, несколькими фразами все эти годы не опишешь. Только эта неделя показала всю глубину белорусской модели развития, нашего белорусского космоса, лада. И того, кто на его страже. О главном, Первом и событиях, влияющих на нашу жизнь. «Политика без галстуков и купюр». Авторский взгляд. Пустовой на СТВ.

В этой фотографии из Telegram-канала «Пул Первого» – большой смысл. Президент Беларуси указывает, куда идти. Ровно 8 лет назад в международной дипломатии появился новый термин – Минский мир. Я был свидетелем этой бессонной и дарящей надежду ночи. Кофе – ведрами, прямые эфиры – на весь мир. Лукашенко – миротворец. Не только. Как порой мы поверхностно относимся к нашим событиям и нашим политикам. Лукашенко тогда стал еще и против переформатирования мира, скатывания человечества в эпоху постправды, постгумманизма и прочей ереси разрушения. Тогда еще не были разбиты мосты Запад – Восток, не были повреждены ориентиры и не были испорчены каналы связи. Был шанс. Не пошли. Ни по здравому экономическому пути: интеграция интеграций от Лиссабона до Владивостока через белорусский Брест, ни политическая перезагрузка – Хельсинки-2. Они даже – гуманисты и политики – сейчас открещиваются от Минского мира, как Петр открещивался от Христа. Ну, типа, так мейнстримно. Выгодно перед англосаксами. Какое падение авторитета Франции и Германии. Гуманисты и политики настаивают, что тогда врали. Мол, ехали не за миром, а за возможностью дать время на подготовку войны. Чтобы с новой силой бомбить Донбасс. Чтобы пойти на Москву и через Беларусь. Это предательство своего европейского электората, национальных интересов своих стран. Это падение, грохот авторитета европейскости. Неужели глубинные либералы и дальше будет преклоняться перед западной моделью поведения? Лжецами? Подобное тянется к подобному. Самым честным и самым настоящим снова оказался наш Президент. При любом раскладе.

Но если бы они не искали мира, передышки, то в Минск бы не приехали. И не ждали несколько часов прилета Путина. А что в целом западные посланцы идут не за миром, а за войной – так это правда. Сначала лицемерно рыцари с забралом Христа, сейчас уже, отменяя Бога, с новыми ценностями. Кому вы тут нужны? Нужны вы нам лишь со своим технологиями. Но они сунулись с обозом технологий разврата (до сих пор наклейки USAID не содраны со школьных стен) и вычистить сознание наших детей. И технологий разрушений. Сами признаются, какая поддержка невероятной демократии. Успокойтесь. Обычная серая зона. Мы серая зона для неоколониалистов. И все.

– Что ж, полагаю, что я поехал на встречу с Лукашенко, чтобы оценить, сможем ли заставить его отвернуться от Москвы. Я действительно считал, что НАТО создало эту проблему во многих отношениях, остановив свое расширение и оставив серую зону в Молдове, Беларуси, Украине, позволив тем самым русским создавать проблемы там.

– Да, тогда Путину было бы сложнее наступать, если бы Лукашенко был на нашей стороне. А когда он был слаб, мы могли бы все взять в свои руки и отбить Донбасс.

– Да, правильно. Я думаю, что в США это бы нашло очень большую поддержку.

Евгений Пустовой:

Вот такое признание. Спасибо нашим пранкерам. Ну кто тут еще критикует Лукашенко за многовекторность? Есть же такая часть типа прорусских патриотов в Беларуси. Не знаю, из-за заблуждения или из-за денег, но эту антисоюзническую риторику сейчас разжигают снова. Как всегда. Они, может, искренне верят в эту чушь. А вот разжигатели явно выполняют заказ. И я даже не удивлюсь, если один и тот же заказчик одной рукой спонсировал бчбшный вектор борьбы с суверенной белорусской моделью развития, а другой рукой подогревал настроения псевдорусского патриотизма против самого проверенного союзника, Беларуси. Вы уж простите, но Лукашенко оказался вернее глубинному русскому народу, чем большинство космополитичных олигархов и либеральных медийных лидеров мнений. Поэтому его всегда так поливали медиа. Поэтому он так неудобен для предателей славянской цивилизации. Неудобен как образец. Как альтернатива неокапитализму. Чтобы победить гегемонию Запада, глобализм, неокалониализм и цепного пса этих отравленных измов – неонацизм, надо отказаться от неокапитализма. Когда народу – мнимую свободу в выборе разврата, а толстосумам – сверхприбыль. В Беларуси не так. Беларусь отказалась от свободного рынка по Соросу. С ним наш Президент так и не встретился. Блажен муж, не ходящий на совет нечестивых. Поэтому и наша страна не провоняла серой мирового сребролюбия. Президент Беларуси: никакой демократии и прав человека на Западе нет! Подробнее.

Евгений Пустовой:

Ну не вошел Лукашенко в сговор с мировым капиталом. Не вошел. Поэтому не было у нас податливого локдауна. Поэтому не рухнула экономика. Наши ИП всегда плачут. Строят на Боровой новые квартиры, меняют свой автопарк и плачут. Как говорят, на столичной Каменке нищеброды. Я вам глаза открою. Малый и средний бизнес Европы после мирового локдауна резко обнищал и резко сократилась его доля. А вот транскорпорации обогатились и усилились. Ну что, а ведь именно класс буржуйчиков больше всего критиковал Беларусь за неистеричное поведение в ковид. Любите страну? Вкладывайте в производства или в землю, например. А не в торговлю и свои зарплаты.

Про зарплаты Президент озвучил. Не раз. Не для заискивания с электоратом. Просто Президент чувствует глубинный народ, и он за справедливость. Я знаю, людей это точно волнует. Не раз говорили мне об этом. Про разбежки. Понятно, у гендиректора она должна быть больше, чем у слесаря. Гендиректор – это другие компетенции, и нам же надо удерживать грамотных управленцев. Но всему есть предел. Отдельная тема – зарплаты в одном ряду. Любимчики, не любимчики. Без работы финансовые аудиторы точно не останутся. И на государственных предприятиях тоже. Когда одним – сложные задачи, а другим – легкие деньги. Не это ли триггер протестов? Ведь порой людям нужны не геополитические перипетии. Людям нужна справедливость. Президент: ценообразование – это основа справедливого мира в Беларуси! Читать здесь.

Евгений Пустовой:

Все начинается с ценников на товарах в гиперах и ценников на людей. Сверхприбыли, особенно в ничего не производящей, но зато снимающей сливки торговле, рождают нагловатый олигархат и недовольство народа. Недовольство народа перетекает в пожар мятежа. На этих кострах майданов греет руки и обогащается все тот же уже борзеющий олигархат. А страна теряет государственность и будущее в истории. Массы обиженных под подошвой англосаксов, и кованого сапога оккупантов уже не надо. Просто легитимизируют власть, утверждают не на якобы демократических выборах, а штампом где-нибудь в предместьях Вашингтона – годен к служению нашим интересам. В итоге философия лавочника в политике приводит к краху государственности. А свободный рынок – к открытой дележке страны. Как кумпяка на рынке. Режут по частям. С Украиной именно так. А все эти измы – лишь приправа. Про ценник на полтушки мы шутим, заметьте, шутят сейчас только белорусы, а не плачут, как в соседних странах. Стебались. И скупали товары по бросовым ценам. Надо видеть глубинные посылы. Например, турне в Африку ради заказов для наших заводов. Ради того, чтобы мы застолбили место в самом перспективном регионе мира. А Лукашенко не ошибается. А еще ведь это вызов миру давления одних на других. Как и в ситуации с ценами – у нас будет страна равных возможностей. Справедливость. А поиски лучшего порой заводят в тупик. Вот она, демократия для тех, кто еще верит в американскую мечту. И демократический выбор: либо по-демократически в их понимании, либо никак. Представьте, в какой ловушке наши уехавшие люди из страны в обозе перемен. А этот обоз, тогда перебежчиков, а сейчас поборников свобод, на фронт. И более нет им, и не было другого применения. Какие свободы – пушечное мясо в очередном походе на Россию, как при Лжедмитрии, Карле XII, Наполеоне, при «Гитлере-освободителе». Для этого пыль забвения стряхнули даже с Позняка. Его политика – «знішчыць Расею» с помощью беглых. Как это знакомо. А вербовка в зондеркоманды и диверсионные группы – Позняку только повязки полицая не хватает. Хотя почему не хватает? БЧБ-тряпочка сойдет.

У змагарства меньше всего политического нарратива. Там просто борьба с нормальными смыслами и безграничная вера в свою избранность. В себя как носителя исключительной информации. Кто больше всего верил, тот и в большей степени поддался соблазнам технологий. А еще ведь это преклонение перед западным образом жизни. Как пример, некогда вся российская элита «болела» Вольтером. Были одухотворенные Западом. А что, сейчас не так? Лишь СВО спасло Россию от нового нашествия тех, кем восхищались. Пандемия не смогла подкосить экономику – выстояли. Приходится противостоять в открытую. Русский Иван, менеджер из «Москва-Сити», прививку получает во время борьбы с шаромыжниками свободных европ и америк. А белорусские адепты эурапейскасти во время нашествий гитлеров-освободителей. Но на этот раз такую прививку получили лишь те, кто стремился в эту самую воронку свобод. Теперь плачут – домой хотят. Родина ждет. Президент: силой тащить в Беларусь мы не собираемся, не хотите – сидите там. Подробности здесь.