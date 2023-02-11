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До -10°С и снежно. Какой погоды ждать белорусам в середине февраля?

11 февраля 2023 15:04
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В начале рабочих будней республика будет находиться в тыловой части частного циклона, центр которого будет смещаться на центральные районы России, днем погоду обусловит область повышенного атмосферного давления, рассказали в программе «Плюс-минус».

Будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части республики пройдут кратковременные осадки (в основном снег, мокрый снег), днем преимущественно без осадков. В ночные часы ожидается слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица.

Теплее всего в Риме, в Москве +3°C. О погоде в Европе на неделю с 13 по 19 февраля читайте здесь.

До -10°С и снежно. Какой погоды ждать белорусам в середине февраля?-1

Ветер ночью северный, днем с переходом на западный умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -8...-1 °С, при прояснениях воздух будет охлаждаться до -10 °С, максимальная днем составит от -4 °С по востоку до +4 °С по юго-западу республики.

Какая погода на Сретение, такой будет и весна. О каких еще приметах интересно знать, читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.  

До -10°С и снежно. Какой погоды ждать белорусам в середине февраля?-4

До -10°С и снежно. Какой погоды ждать белорусам в середине февраля?-6

До -10°С и снежно. Какой погоды ждать белорусам в середине февраля?-8

До -10°С и снежно. Какой погоды ждать белорусам в середине февраля?-10

До -10°С и снежно. Какой погоды ждать белорусам в середине февраля?-12

До -10°С и снежно. Какой погоды ждать белорусам в середине февраля?-14

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# Погода в Беларуси # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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