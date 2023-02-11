До -10°С и снежно. Какой погоды ждать белорусам в середине февраля?

В начале рабочих будней республика будет находиться в тыловой части частного циклона, центр которого будет смещаться на центральные районы России, днем погоду обусловит область повышенного атмосферного давления, рассказали в программе «Плюс-минус».
Будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части республики пройдут кратковременные осадки (в основном снег, мокрый снег), днем преимущественно без осадков. В ночные часы ожидается слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица.
Теплее всего в Риме, в Москве +3°C. О погоде в Европе на неделю с 13 по 19 февраля читайте здесь.