До -10°С и снежно. Какой погоды ждать белорусам в середине февраля?

В начале рабочих будней республика будет находиться в тыловой части частного циклона, центр которого будет смещаться на центральные районы России, днем погоду обусловит область повышенного атмосферного давления, рассказали в программе «Плюс-минус».

Будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части республики пройдут кратковременные осадки (в основном снег, мокрый снег), днем преимущественно без осадков. В ночные часы ожидается слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица.