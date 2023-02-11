Какая погода на Сретение, такой будет и весна. О каких ещё приметах интересно знать?
Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. Если 13 февраля ночь ясная, то на следующий день будет солнце, рассказали в программе «Плюс-минус». Днем на деревьях виден иней – осадков в ближайшие дни можно не ждать. Погоду также можно узнать, если присмотреться к поведению пернатых. Вороны громко кричат – значит, скоро будет метель. Птицы на морозе купаются в снегу и громко поют – будет сырая погода.
14 февраля церковь чтит память мученика Трифона. Если ветер сильный и холодный в этот день, то и весна не будет баловать теплом, а лето дождливое выдастся. Если на улице штиль, то весну можно ждать теплую.
15 февраля православные отмечают Сретение Господне. Какова погода в этот день, такой будет и весна. Оттепель – к холодным и сырым весенним месяцам. Снегопад говорит о том, что тепло придет нескоро. Если в канун Сретения небо усеяно звездами, то весна зацветет позднее обыкновенного.
Если 16 февраля воробьи чирикают громко – весна наступит очень скоро. Идет снег – до весны еще далеко. Снег валит хлопьями – лето будет дождливым и холодным. Лес шумит – к оттепели или снегу.
17 февраля православная церковь почитает память преподобного Николая Исповедника. Считалось, если в этот день туман стоит высоко, будет морозная, но ясная погода, а если стелется низко по земле – оттепель со снегом.
До -10°С и снежно. Какой погоды ждать белорусам в середине февраля? Читайте здесь.
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