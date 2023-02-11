Какая погода на Сретение, такой будет и весна. О каких ещё приметах интересно знать?

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. Если 13 февраля ночь ясная, то на следующий день будет солнце, рассказали в программе « Плюс-минус » . Днем на деревьях виден иней – осадков в ближайшие дни можно не ждать. Погоду также можно узнать, если присмотреться к поведению пернатых. Вороны громко кричат – значит, скоро будет метель. Птицы на морозе купаются в снегу и громко поют – будет сырая погода.

14 февраля церковь чтит память мученика Трифона. Если ветер сильный и холодный в этот день, то и весна не будет баловать теплом, а лето дождливое выдастся. Если на улице штиль, то весну можно ждать теплую.

15 февраля православные отмечают Сретение Господне. Какова погода в этот день, такой будет и весна. Оттепель – к холодным и сырым весенним месяцам. Снегопад говорит о том, что тепло придет нескоро. Если в канун Сретения небо усеяно звездами, то весна зацветет позднее обыкновенного.