Оформить наследство без привязки к месту жительства. Выяснили, как работает принцип «Наследство без границ»

Проще, быстрее, доступнее. Систему «Наследство без границ» к концу году могут распространить на всю Беларусь. Почему оформить наследство теперь стало проще? Спросили у гостя программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Марии Королевой, председателя Минской городской нотариальной палаты. Как работает принцип «Наследство без границ»? Дмитрий Потапович, ведущий:

Расскажите подробнее про принцип «Наследство без границ». И чем эта система отличается от обычного порядка наследства?

Мария Королева, председатель Минской городской нотариальной палаты:

«Наследстве без границ» предполагает исключение территориального принципа из оформления наследства. В городе Минске такая система действует с 1 августа 2021 года. То есть наследник может обратиться к любому нотариусу Минска за оформлением наследственных прав. Ранее наследник был обязан обратиться именно в ту нотариальную контору либо то нотариальное бюро, которое территориально закреплено за определенным районом города или улицей. Той улицей, где было последнее место жительства наследодателя. Дмитрий Потапович:

То есть это принципиально важное отличие. Если несколько наследников, то куда обращаться остальным?

Александра Каштанова, ведущая:

Теперь это удобно: наследники могут обращаться по месту жительства, по комфорту, по удобству общения именно к тому нотариуса, которого они выбрали. А что делать с другими, если, допустим, три наследника? Куда они должны обращаться? К тому нотариусу, куда обратился первый?

Мария Королева:

Да, у нас сегодня действует приоритет того наследника, который первый обратился за открытием наследства. Все остальные наследники обязаны обращаться к тому же нотариусу. Наследственное дело одно, открывает один нотариус, а наследников может быть, конечно же, несколько. При записи к нотариусу консультанты или работники клиент-центра Минской городской нотариальной палаты обязательно проверяют, открыто ли наследственное дело. Это очень просто. На сайте Белорусской нотариальной палаты в специальной форме вводится фамилия, имя умершего и дата смерти. Достаточно года. И мы тут же получаем информацию: открыто ли наследственное дело. Если открыто, то у какого нотариуса. Кликнув по активной ссылке, мы увидим, где, когда и по какому адресу можно обратиться к этому нотариуса и увидим телефоны, по которым с ним можно связаться. Дмитрий Потапович:

Вы сказали про клиент-центр. Расскажите немного подробнее, мы не каждый день с этим сталкиваемся. Чем занимается клиент-центр Минской городской нотариальной палаты?

Мария Королева:

Клиент-центр Минской городской нотариальной палаты был открыт в апреле 2021 года. Уже почти два года мы работаем. Нужно сказать, что любой гражданин, позвонив по единому номеру, может записаться к любому нотариуса в удобное для себя время, в удобное место. И также можно через клиент-центр записаться на выезд в пределах Минского городского нотариального округа. Услуга очень востребована. Могу сказать, что за 2022 год к нам поступило более 30 тысяч звонков. Поэтому клиент-центру быть. Мы постоянно совершенствуем его работу и надеемся, что нашим гражданам это нравится. Какая реакция у населения на систему «Наследство без границ»?

Дмитрий Потапович:

Наверное, есть же какая-то обратная связь с гражданами? И есть ли какие-то нарекания, может? Как зарекомендовал себя принцип «Наследство без границ»? Мария Королева:

Вы знаете, с момента введения данного принципа мы каждый месяц в Минской городской нотариальной палате анализировали нагрузку на нотариусов. И, соответственно, анализировали, по какому принципу граждане обращаются к нотариусу за оформлением наследственных прав: по территории или экстерриториально. И сегодня я уже могу констатировать, что нагрузка распределилась более-менее равномерно. Нареканий от граждан нет. И мы это видим по результатам анкетирования. Александра Каштанова:

А как быть, если, допустим, два наследника, которые не общаются, и они оба решили быстро обратиться к нотариусу, который им удобен. Это где-то будет отображаться по времени, кто быстрее? Мария Королева:

Собственно говоря, кто первый добежал, там и открыли наследственное дело. И второй наследник уже обязан обращаться к тому нотариуса. Готов ли белорусский нотариат распространить систему на всю страну?