Пустовой: «По настоящим источникам правды бить будут сильно. Лицемерно, как по ланитам Христа»

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Сегодня легко говорить. Зная, что за пятницей страстей будет воскресение жизни. Только бы дождаться. Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя победа? Красивые жизнеутверждающие слова Златоуста звучат. А с Креста: скорбь за предавших, боль за причинявших страдания, ужас, в котором тонет человечество. Великая суббота перед Пасхой Господней. Это время покоя. Тишины. Размышлений. О самом главном. Нашем Первом и жизни страны. О том, что касается каждого из нас. «Политика без галстуков и купюр». Авторский взгляд Пустового на СТВ.

Ну какая тут политика? Больше религия. Только вот теперь религия это как отражение и геополитики, и общественной жизни. И нашего будущего. Есть себе вполне воплощающая в жизнь теория. Мол, якобы под экономический уклад подстраивают религию. Это суть капитала. Логический апогей капитализма. Когда главное – деньги. Не дети под бомбами и не ваши аутентичные праздники, не отношения между родней и близкими людьми. А деньги. Праздники, которые приносят деньги, конечно, оставят и даже навяжут. Как повязку на глаза. Чтобы вы ничего не видели, но шли, куда потянут. Тянут в новый пятый экономический уклад. И религию под это поменяют. Вернее, отменят. А знаете почему – потому что невозможно с ней договориться. Там законы морали и нравственности, неиспорченные транс- и постизмами.