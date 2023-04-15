Пустовой: «По настоящим источникам правды бить будут сильно. Лицемерно, как по ланитам Христа»

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Сегодня легко говорить. Зная, что за пятницей страстей будет воскресение жизни. Только бы дождаться. Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя победа? Красивые жизнеутверждающие слова Златоуста звучат. А с Креста: скорбь за предавших, боль за причинявших страдания, ужас, в котором тонет человечество. Великая суббота перед Пасхой Господней. Это время покоя. Тишины. Размышлений. О самом главном. Нашем Первом и жизни страны. О том, что касается каждого из нас.
«Политика без галстуков и купюр». Авторский взгляд Пустового на СТВ.
Ну какая тут политика? Больше религия. Только вот теперь религия это как отражение и геополитики, и общественной жизни. И нашего будущего. Есть себе вполне воплощающая в жизнь теория. Мол, якобы под экономический уклад подстраивают религию. Это суть капитала. Логический апогей капитализма.
Когда главное – деньги. Не дети под бомбами и не ваши аутентичные праздники, не отношения между родней и близкими людьми. А деньги. Праздники, которые приносят деньги, конечно, оставят и даже навяжут. Как повязку на глаза. Чтобы вы ничего не видели, но шли, куда потянут. Тянут в новый пятый экономический уклад. И религию под это поменяют. Вернее, отменят. А знаете почему – потому что невозможно с ней договориться. Там законы морали и нравственности, неиспорченные транс- и постизмами.
Евгений Пустовой:
С теми, с кем договорятся, оставят. Воевать не будут. Даже поддержат, чтобы через постхристианство убеждать в правильности постчеловечества. А по настоящим источникам правды бить будут сильно. Лицемерно. Как по ланитам Христа. И еще спрашивать будут: кто ударил. И найдутся из званых, кому будет «до фанара» нагорная проповедь и искупительная жертва. Какой новый Адам? Не мешайте. Не путайтесь под ногами новых идеологов жизни и спонсоров постчеловечества.
Подробности в видеоматериале.
Крест Беларуси – ноша тяжелая. Любой геополитический катаклизм, война – рубец на сердце нашей государственности. И снова вытачивают гвозди – распять нашу страну. Теперь без иудовых лобызаний. Уже открыто. Но наше сердце болит, когда кому-то больно. Никто, еще раз, никто не пошел навстречу Югославии. Наш Президент полетел. Туда, под бомбежками ради поиска мира.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы приехали сюда только с одной целью – хотя бы на несколько миллиметров приблизить мир на этой славянской земле. На земле, где живут не только славяне, а примерно 26 народностей, представителей народов и религиозных конфессий. Цель – способствовать мирному решению этого конфликта – совпала с целями Президента Милошевича и чаяниями югославского народа.
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