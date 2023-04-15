Лукашенко: места трагедии и подвига белорусского народа должны стать местом паломничества

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

А не избавляет ли СВО Россию от иуд своего отечества? Не исход ли этого глубинного славянского народа в библейском понимании с египетского плена, в современном прочтении – с западного плена. С одной стороны – от котлов с мясами – в нашем случае философия потребительства, а с другой – рабство. Прикрытое ценностями и кумирами. Вся мировая финансовая система обеспечивает благополучие доллара. Это ли не рабство? Все системы информационно логистики завязаны на одного провайдера – США. Это ли не рабство? Исход из него болезненный и тяжелый. Но как говорят, выходим из западного плена, выйдет ли западный плен из нашего сознания?