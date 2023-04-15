Лукашенко: места трагедии и подвига белорусского народа должны стать местом паломничества

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
А не избавляет ли СВО Россию от иуд своего отечества? Не исход ли этого глубинного славянского народа в библейском понимании с египетского плена, в современном прочтении – с западного плена. С одной стороны – от котлов с мясами – в нашем случае философия потребительства, а с другой – рабство. Прикрытое ценностями и кумирами. Вся мировая финансовая система обеспечивает благополучие доллара. Это ли не рабство? Все системы информационно логистики завязаны на одного провайдера – США. Это ли не рабство? Исход из него болезненный и тяжелый. Но как говорят, выходим из западного плена, выйдет ли западный плен из нашего сознания?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мир на земле немыслим без исторической памяти, а созидание – это преемственность исторического пути, это шаг в будущее. Не разрушение и огульное очернение прошлого, а терпеливое эволюционное развитие – вот та идея, которой мы следуем более четверти века. Поэтому все, что мы начали делать для осмысления своего прошлого, его влияния на сегодняшний день и будущее Беларуси, должно продолжиться. Наш совет по исторической политике должен активизироваться и внедрить концепцию белорусской государственности во все сферы жизни. Необходимо выработать единые подходы в интерпретации эпохальных событий. Скажу более конкретно: люди должны знать, кто наши герои, воспитывать на их примерах новые поколения белорусов. Хатынь, Ола, Борки, Брестская крепость и все места трагедии и подвига белорусского народа, народов СССР, одним словом, народа-победителя должны стать местом паломничества и преклонения. В первую очередь для наших детей.
Пустовой: «По настоящим источникам правды бить будут сильно. Лицемерно, как по ланитам Христа». Подробности здесь.