Лукашенко: в самые острые моменты истории белорусы сохранили веру, родной язык и культуру

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Вместо мирры всех мажут, вернее, пачкают одной глобализацией. Избранной какой-то. Где лишь единичные страны с офисами транскорпораций и налогами, а большинство – примитивный рынок сбыта. Где лишь единичные страны – обладатели правильных трактовок демократий, а остальные – серая зона. А кто так решил? Вы помните это демократическое голосование. Эй, вы, в саду – джунгли вопиют.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Белорусская нация формировалась на стыке западной и восточнославянской цивилизаций, на основе христианства, но при подавляющем преимуществе православия. Многие из наших людей говорят: мы люди православные. Правильно говорят, исходя из этого тезиса. Именно конфессиональный выбор, сделанный нашими предками более тысячи лет назад, определил культурный код белорусов и наш менталитет. В самые острые моменты истории: и в период оголтелой полонизации времен Речи Посполитой и Польши межвоенного периода, и во времена всех войн, прокатившихся по нашей территории, преодолевая чудовищные гонения, белорусы сохранили веру, родной язык и культуру, свою идентичность. Тернистым был путь становления белорусской нации. И не было ничего удивительного в том, что свою национальную государственность мы обрели именно в восточнославянской колыбели. Белорусская государственность изначально формировалась на основе традиций народовластия. Наши демократические традиции имеют тысячелетнюю историю. В то время как Запад был погружен в «темные века» (так историки пишут), наши предки – жители Полоцкого, Туровского княжеств – выстраивали основы правового и политического взаимодействия власти и народа.