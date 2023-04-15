Лукашенко: в самые острые моменты истории белорусы сохранили веру, родной язык и культуру

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Вместо мирры всех мажут, вернее, пачкают одной глобализацией. Избранной какой-то. Где лишь единичные страны с офисами транскорпораций и налогами, а большинство – примитивный рынок сбыта. Где лишь единичные страны – обладатели правильных трактовок демократий, а остальные – серая зона. А кто так решил? Вы помните это демократическое голосование. Эй, вы, в саду – джунгли вопиют.