Петровский – донорам беглых: Перестаньте их финансировать вообще и передайте нам

Петр Петровский, политолог:

Эти дорогие наши – группа экстремистов…

Григорий Азаренок, СТВ:

Дорогие они их – евросоюзовские.

Петр Петровский:

Да, для них они очень дорогие стали, слишком дорогие. Денег не хватает, даже фермерам порезали. А тут еще какие-то, даже не фермеры, просто сидят плявузгают.

Григорий Азаренок:

А выхлопа ноль. Лукашенко плевать на них хотел, как и Путин.

Петр Петровский:

Но еще один момент главный. В чем дело? Они же несут вот эту либероидную пропаганду. В чем у них главная проблема, почему они не хотят на «Дождь» идти по большому-то счету? Ведь они на «Дожде» в 20-м году сидели там.

Григорий Азаренок:

Да одна компашка.

Петр Петровский:

Не вылазили с этого розового смузи.

Григорий Азаренок:

Эта Машка у нас здесь бегала эта борзая. Там помните такая?

Петр Петровский:

Но в чем дело? А в том, что бухгалтерия получения гранта будет не у них, а вот этой Машке. И что получается? Ну как это экстремист Шрайбман придет и скажет: «Дай мне».

Григорий Азаренок:

«Дай гроши».

Петр Петровский:

Машка: «Так, с твоей зарплаты мы вычисляем: 80 % пойдет мне, а тебе – 20%». Понятно, что у них кризис идей.

Григорий Азаренок:

Каких там идей, Господи?

Петр Петровский:

Кризис кошелька, я имею ввиду.

Григорий Азаренок:

Во.

Петр Петровский:

Идея же в чем заключается? Получил деньги, идешь куда?

Григорий Азаренок:

Отрабатывать.

Петр Петровский:

Идешь в паб. У них схема…

Григорий Азаренок:

В гей-клуб.

Петр Петровский:

Вот такая схема. Я только пожелаю следующее, донорам скажу: слушайте, перестаньте их финансировать вообще, более того передайте нам. Они поедут в Чернобыльскую зону копать торф. Облучение в мелких дозах полезно. Я честно говорю Шрайбман экстремист выйдет не экстремистом. Будет работать в колхозе. Мы его научим работать, на тракторе ездить. Все будет замечательно.