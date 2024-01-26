Петровский – донорам беглых: Перестаньте их финансировать вообще и передайте нам

Григорий Азаренок и Петр Петровский в эфире «Соловьев LIVE».
Григорий Азаренок и Петр Петровский в эфире «Соловьев LIVE».
Петр Петровский, политолог:
Эти дорогие наши – группа экстремистов…
Григорий Азаренок, СТВ:
Дорогие они их – евросоюзовские.
Петр Петровский:
Да, для них они очень дорогие стали, слишком дорогие. Денег не хватает, даже фермерам порезали. А тут еще какие-то, даже не фермеры, просто сидят плявузгают.
Григорий Азаренок:
А выхлопа ноль. Лукашенко плевать на них хотел, как и Путин.
Петр Петровский:
Но еще один момент главный. В чем дело? Они же несут вот эту либероидную пропаганду. В чем у них главная проблема, почему они не хотят на «Дождь» идти по большому-то счету? Ведь они на «Дожде» в 20-м году сидели там.
Григорий Азаренок:
Да одна компашка.
Петр Петровский:
Не вылазили с этого розового смузи.
Григорий Азаренок:
Эта Машка у нас здесь бегала эта борзая. Там помните такая?
Петр Петровский:
Но в чем дело? А в том, что бухгалтерия получения гранта будет не у них, а вот этой Машке. И что получается? Ну как это экстремист Шрайбман придет и скажет: «Дай мне».
Григорий Азаренок:
«Дай гроши».
Петр Петровский:
Машка: «Так, с твоей зарплаты мы вычисляем: 80 % пойдет мне, а тебе – 20%». Понятно, что у них кризис идей.
Григорий Азаренок:
Каких там идей, Господи?
Петр Петровский:
Кризис кошелька, я имею ввиду.
Григорий Азаренок:
Во.
Петр Петровский:
Идея же в чем заключается? Получил деньги, идешь куда?
Григорий Азаренок:
Отрабатывать.
Петр Петровский:
Идешь в паб. У них схема…
Григорий Азаренок:
В гей-клуб.
Петр Петровский:
Вот такая схема. Я только пожелаю следующее, донорам скажу: слушайте, перестаньте их финансировать вообще, более того передайте нам. Они поедут в Чернобыльскую зону копать торф. Облучение в мелких дозах полезно. Я честно говорю Шрайбман экстремист выйдет не экстремистом. Будет работать в колхозе. Мы его научим работать, на тракторе ездить. Все будет замечательно.
Петровский, политолог: «Стратегия – попытаться устрашить простое мирное население» – подробнее здесь.